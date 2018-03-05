Юлия Самойлова выпустит книгу 

"В итоге мы договорились, что книга будет художественной, но основанной на моем жизненном опыте. Я описала свою жизнь, как она есть. Может, кто-то будет разочарован, потому что я не предстаю в ней милой девочкой в розовом платьице и с кудряшками, а такой, какая я есть в жизни. Я писала ее не сама, у меня был наставник — мой друг Сергей Павловский", — рассказала певица РИА Новости.

Она рассказала, что в прошлом году к ней обратилось издательство "Эксмо" с предложением написать автобиографию, однако Самойловой и ее родственникам не понравилась эта идея, так как она не хотела раскрывать подробности своей жизни.