Максакова высказалась о романе с Грудининым

«Я вот не понимаю, кому на пользу этот фейк? Единственное, что могу сказать, глядя на интервью Грудинина — он очевидно интересный собеседник. Однако я с ним, к сожалению, не знакома», — написала Максакова в Facebook.

Она также заметила, что на фотографии, из-за которой разгорелись слухи о романе, она запечатлена со знакомым итальянцем, которого «россми выдают за кандидата в президенты».

Ранее в СМИ появилась информация о романе Павла Грудинина и сбежавшей на Украину бывшей солистки Мариинского театра Марии Максаковой.