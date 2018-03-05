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Максакова высказалась о романе с Грудининым
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Максакова высказалась о романе с Грудининым 

Рамблер 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший депутат Госдумы РФ Мария Максакова назвала фейком слухи о романе с кандидатом на пост президента России Павлом Грудининым.
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«Я вот не понимаю, кому на пользу этот фейк? Единственное, что могу сказать, глядя на интервью Грудинина — он очевидно интересный собеседник. Однако я с ним, к сожалению, не знакома», — написала Максакова в Facebook.
Она также заметила, что на фотографии, из-за которой разгорелись слухи о романе, она запечатлена со знакомым итальянцем, которого «россми выдают за кандидата в президенты».
Ранее в СМИ появилась информация о романе Павла Грудинина и сбежавшей на Украину бывшей солистки Мариинского театра Марии Максаковой.
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