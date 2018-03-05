Стало известно, куда попадет Рыбка после Таиланда

Задержанная в Таиланде блогер Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в случае депортации может быть направлена в Минск транзитом через Москву, однако конечный маршрут выстроят, исходя из логистики полетов, сообщил источник.
«В случае депортации маршрут будет выбран исходя из имеющей логистики полетов. Скорее всего, будет выбран вариант (рейса) из Москвы», — передает его слова РИА «Новости».
Между Таиландом и Белоруссией нет прямых авиарейсов.
Источник пояснил, что если транзитным пунктом окажется Ханой, то лететь все равно придется через Москву, так как нет прямого рейса из Вьетнама в Минск.
«В случае, если добавляется Вьетнам, то все сводится к Москве, в данном случае нет необходимости делать депортацию через Вьетнам», — отметил он.
Также он подтвердил, что Рыбке придется приобрести за билет за собственные деньги гражданина.
«Будет решение тайской стороны о депортации по направлению к Белоруссии как конечной точке, она может полететь как угодно в зависимости от ее финансовых возможностей и в зависимости от логистики полетов», — пояснил источник. Сопровождения, как утверждает он, не планируется, так как речь идет об административном наказании.
Кроме того, стало известно, что Вашукевич в Таиланде скоро могут посетить белорусские дипломаты.
«В ближайшее время планируется посещение (белорусскими дипломатами) задержанных граждан», — сказал источник. Он отметил, что Рыбка — это не единственная из задержанных в Паттайе, кто имеет белорусское гражданство.
В то же время задержанные не обращались к белорусским дипломатам за консульской помощью.
«Кроме того, не было обращения в связи с ненадлежащими условиями содержания, нарушающими права человека, ни от тайской полиции, ни от самих задержанных», — сказал источник.
По его словам, задержанные белорусы находятся не в тайской тюрьме, а в изоляторе миграционных служб.
Ранее сообщалось, что интересы Александра Кириллова (Алекса Лесли) и Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), задержанных в Таиланде за проведение нелегального «секс-тренинга», будет представлять профессиональный таиландский адвокат.
Напомним, шестеро задержанных участников дела о нелегальных секс-тренингах в Паттайе, включая Кириллова и Вашукевич были выпущены под залог в размере 150 тыс. батов (4,7 тыс. долларов) за одного человека. Однако позже они вновь были взяты под стражу сотрудниками Иммиграционного бюро Таиланда.
Настя Рыбка, как утверждалось, в тюрьме застудила почки, а также сообщила, что готова предоставить иностранным спецслужбам любую информацию, если они помогут ей выйти из тайской тюрьмы.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации с задержанием Лесли и Рыбки, которому «секс-инструкторы» пытаются придать политический подтекст.