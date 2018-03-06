Звезда фильма «Один дома» высмеял премию «Оскар»

Звезда франшизы «Один дома» высмеял премию «Оскар»

Актер Маколей Калкин представил пользователям соцсети свою версию церемонии, опубликовав ряд постов и роликов.

Пока весь голливудский бомонд с нетерпением ждал объявления победителей в главных номинациях «Оскара», звезда франшизы «Один дома» Маколей Калкин развлекал пользователей соцсети альтернативной трансляцией церемонии. Актер поделился публикациями и роликами, где объявил своих обладателей кинонаграды. Кроме этого, артист рассказал, чем можно заняться вместо просмотра церемонии.

По словам Калкина, лучше пойти сделать педикюр, сварить спагетти или поиграть на гитаре, чем тратить время на то, чтобы смотреть, как вручают золотых истуканов. Артист вел трансляцию из своего дома и по мнению пользователей, немного чудной эфир был не менее увлекательным, чем оригинальная трансляция кинопремии.

Посты в духе «а приготовлю-ка я спагетти» актер снабжал юмористическими прогнозами, «проехавшись» практически по всем номинациям. Так, в категории «лучший звуковой монтаж» Калкин в качестве победителя объявил своего умершего пса Адобо. В оригинальной же церемонии этот приз достался военной драме «Дюнкерк».

«Вообще-то вода принимает форму того, куда она налита, поэтому эта картина — полная чепуха», — заметил Калкин. Актер также язвительно прокомментировал выбор лучшего фильма киноакадемиками, которым стала «Форма воды».

Позже оказалось, что онлайн-трансляция, которая так позабавила пользователей, была проведена артистом с целью продвижения своей странички, пишет сайт Dni.ru.