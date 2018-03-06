Бузова «зиганула» у памятника «Здесь начинается Россия»

В Сети телеведущую и певицу Ольгу Бузову раскритиковали из-за фото в Instagram, на котором, по мнению комментаторов, она демонстрирует «нацистское приветствие».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 3, 2018 в 5:01 PST

«Как же у Вас красиво! захватывает дух…» — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены). Речь идет о снимке, сделанном в Петропавловске-Камчатском перед концертом Бузовой.

На фото Бузова запечатлена на фоне монумента с надписью «Здесь начинается Россия », правая рука ведущей приподнята.

«Ольга, вы не правы! Прилетели на нашу землю и вот так фотографироваться！Вы не понимая, унижаете наш монумент и в том числе себя!» — написал один из комментаторов. Интернет-пользователи сочли, что этот жест слишком похож на приветствие, использовавшееся в фашистской Германии , и начали писать, что Бузова «кидает зигу».

«Поднятая выпрямленная рука под углом 45, с прямой ладонью, называется зига, т.е. нацистское приветствие. Никто ниче не придумывает», — возразила пользовательница alyona_gomelya. Многие пользователи отметили, что жест Бузовой совсем не похож на традиционное приветствие нацистов.

Другой комментатор отметил, что у Бузовой «не все пальцы прямые», поэтому обвинять из-за этого жеста ее не стоит.

Metro поясняет, что для фото Бузова «сделала свой фирменный жест из танца к новой песне: вытянутая рука и два пальца».