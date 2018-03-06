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Бузова «зиганула» у памятника «Здесь начинается Россия»
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Бузова «зиганула» у памятника «Здесь начинается Россия» 

Рамблер 6 марта 2018
Фото: instagram.com/buzova86
В Сети телеведущую и певицу Ольгу Бузову раскритиковали из-за фото в Instagram, на котором, по мнению комментаторов, она демонстрирует «нацистское приветствие».
Речь идет о снимке, сделанном в Петропавловске-Камчатском перед концертом Бузовой.
«Как же у Вас красиво! захватывает дух…» — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).
На фото Бузова запечатлена на фоне монумента с надписью «Здесь начинается Россия», правая рука ведущей приподнята.
Интернет-пользователи сочли, что этот жест слишком похож на приветствие, использовавшееся в фашистской Германии, и начали писать, что Бузова «кидает зигу».
«Ольга, вы не правы! Прилетели на нашу землю и вот так фотографироваться！Вы не понимая, унижаете наш монумент и в том числе себя!» — написал один из комментаторов.
Многие пользователи отметили, что жест Бузовой совсем не похож на традиционное приветствие нацистов.
«Поднятая выпрямленная рука под углом 45, с прямой ладонью, называется зига, т.е. нацистское приветствие. Никто ниче не придумывает», — возразила пользовательница alyona_gomelya.
Другой комментатор отметил, что у Бузовой «не все пальцы прямые», поэтому обвинять из-за этого жеста ее не стоит.
Metro поясняет, что для фото Бузова «сделала свой фирменный жест из танца к новой песне: вытянутая рука и два пальца».
 Ещё 8 источников 
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