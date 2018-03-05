Боярская обратилась за помощью к подписчикам

По словам актрисы, Татьяна Сайко прошла все этапы классического лечения: это лучевая терапия до операции, собственно операция, затем лучевая терапия и восемь курсов химиотерапий.

"Если случилась беда, не закрывайся от мира, не заползай, подвывая в берлогу, найди в себе силы сказать об этом кому-то. Хочется, чтобы меня услышали люди, которые только столкнулись с проблемой онкологии и сейчас в смятении не знают, что с этим делать. За три с половиной года я прошла все этапы. Сначала шок, отрицание, гнев, торг, депрессию и, наконец, принятие. Не оставайтесь в одиночестве. Бегите от тех, кто толкает в пропасть! Идите к людям, к богу. Вы победите!" — написала актриса в соцсети.

Отметим, что, несмотря на страшную болезнь, Татьяна Сайко не падает духом. Она активно ведет страницы в различных социальных сетях, общается с подписчиками и даже поддерживает тех людей, у которых диагностировали то же заболевание, что и у нее.