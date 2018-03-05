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Боярская обратилась за помощью к подписчикам
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Лиза Боярская о раке: Болезнь стремительно прогрессирует 

Дни.ру 5 марта 2018
Елизавета Боярская откровенно рассказала о страшном недуге в социальной сети. Популярная актриса обратилась за помощью к подписчикам.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елизавета Боярская опубликовала фотографию актрисы Татьяны Сайко. 37-летняя артистка окончила театральное училище, снималась в кино и играла в спектаклях, но несколько лет назад серьезно заболела. Врачи диагностировали у нее рак.
"В ноябре 2014 года согласно результатам повторной биопсии была диагностирована плоскоклеточная Карцинома. 3 года лечения в России не дали положительных результатов", — сообщила Елизавета Боярская, которая обратилась за финансовой помощью к своим многочисленным подписчикам.
По словам актрисы, Татьяна Сайко прошла все этапы классического лечения: это лучевая терапия до операции, собственно операция, затем лучевая терапия и восемь курсов химиотерапий.
"Данный курс лечения не дал положительных результатов. Болезнь стремительно прогрессирует", — объявила Боярская.
Тем не менее, как отметила Елизавета, у Татьяны есть шанс на спасение, и находится он в Израиле. Сайко необходимо пройти обследование в известной клинике "Ихилов", где есть "единственный возможный вариант лечения".
"На первые три процедуры деньги уже набраны. Нам осталось собрать еще 66 тысяч долларов. У кого есть возможность, помогите Тане, переведите приемлемую для вас сумму. Заранее спасибо", — обратилась к пользователям Сети Елизавета Боярская.
Отметим, что, несмотря на страшную болезнь, Татьяна Сайко не падает духом. Она активно ведет страницы в различных социальных сетях, общается с подписчиками и даже поддерживает тех людей, у которых диагностировали то же заболевание, что и у нее.
"Если случилась беда, не закрывайся от мира, не заползай, подвывая в берлогу, найди в себе силы сказать об этом кому-то. Хочется, чтобы меня услышали люди, которые только столкнулись с проблемой онкологии и сейчас в смятении не знают, что с этим делать. За три с половиной года я прошла все этапы. Сначала шок, отрицание, гнев, торг, депрессию и, наконец, принятие. Не оставайтесь в одиночестве. Бегите от тех, кто толкает в пропасть! Идите к людям, к богу. Вы победите!" — написала актриса в соцсети.
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