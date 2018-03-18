День выборов: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Фото из Instagram Настасьи Шубской Фото из Instagram Андрея Малахова Фото из Instagram Тины Канделаки Фото из Instagram Полины Гагариной Фото из Instagram Ирины Аллегровой Фото из Instagram Кати Лель Фото из Instagram Игоря Верника Фото из Instagram Дениса Клявера Фото из Instagram Елены Исинбаевой Фото из Instagram Анастасии Волочковой Фото из Instagram Надежды Бабкиной Фото из Instagram Анны Семенович Фото из Instagram Иды Кехман Фото из Instagram Марии Погребняк Фото из Instagram Филиппа Киркорова Фото из Instagram Ксении Собчак Фото из Instagram Кирилла Андреева Фото из Instagram Алексея Воробьева Фото из Instagram Инны Михайловой Фото из Instagram Татьяны Навки Фото из Instagram Димы Билана Фото из Instagram Виктории Дайнеко Фото из Instagram Айзы Анохиной Фото из Instagram Олега Газманова Фото из Instagram Екатерины Стриженовой Фото из Instagram Евгения Плющенко Фото из Instagram Зары Фото из Instagram Юлии Барановской Фото из Instagram Анны Хилькевич Фото из Instagram Анны Калашниковой Фото из Instagram Нюши Фото из Instagram Сергея Глушко Фото из Instagram группы Фабрика Фото из Instagram Ольги Бузовой Фото из Instagram Натали Максим Галкин и Алла Пугачева посетили участок в подмосковном Звенигороде. Телеведущая Ангелина Вовк поделилась видео из Лобни, где находится ее избирательный участок. Филипп Киркоров находится на гастролях, поэтому воспользовался возможностью проголосовать по месту нахождения, а именно в Посольстве РФ в Литве: «Свой гражданский долг вдали от Родины я выполнил от души! Особая благодарность Послу России в Литве— Удальцову Александру Ивановичу за безупречную организацию и порядок на участке голосования для русских граждан в Литве! За Сильную Россию! За Сильного Президента!». А Настасья Шубская проголосовала в Посольстве РФ в США. Елена Летучая в данный момент находится в Испании и свой голос телеведущая отдала досрочно. В Instagram появился смешной видеоролик, как голосовала экс-Ревизорро: «За последние несколько лет образ строгой и могучей Лены Летучей крепко прилип ко мне — где бы я ни появилась. Люди даже побаиваются меня:) Наверное, потому-что вела Ревизорро, а после и Летучий Отряд на Первом канале, не просто как ведущая, а как продюсер и автор. 📚У меня есть своя позиция, и она всегда очень активная, за что часто страдаю. Но пассивное отношение к жизни — это точно не про меня, и тут уж судьбу мне не поменять. Перед вылетом в Испанию проголосовала на выборах Президента РФ досрочно (да, я ещё и отличница!)) понимая, что 18 марта не смогу быть в Москве. А для вас — тех, кому голосовать завтра, записала с ребятами веселый ролик о том, как голосует Лена Летучая. ». Дима Билан не успел взять открепительный талон, чтобы проголосовать по месту нахождения, поэтому слетал домой, в Кабардино-Балкарию, на частном самолете. Фигурист Петр Чернышев также не успел подать заявление по месту пребывания, поэтому этим утром прилетел в Санкт-Петербург. Партнерша Петра Чернышева по ледовому шоу «Руслан и Людмила» Татьяна Навка также посетила избирательный участок, чтобы отдать свой голос. Многие пришли на выборы вместе с семьями, например, Валерия и Зара. Олег Газманов отдал свой голос в Красноярске, а его супруга со с сыном Филиппом — в Москве. Ольга Бузова приехала в избирательный участок прямо из аэропорта: «С самолёта — сразу на избирательный участок 🇷🇺 Я считаю, что каждый голос важен ☝🏻 Я свой выбор сделала». По слухам, певица назвала себя «главной женщиной страны» и сообщила, что хочет пообщаться с одним из кандидатов тет-а-тет. Экс-супруг Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, который сегодня отмечает день рождения, также сделал свой выбор. Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко проголосовал на одном участке с Иосифом Кобзоном и его женой Нелли. Анна Хилькевич почувствовала себя взрослой: «Выбор сделан))… приятные и взрослые чувства я сегодня испытала! Чувство выполненного долга, чувство патриотизма и единения граждан 🇷🇺🤗😍 спасибо моим родителям, которые воспитали во мне чувство любви к своей стране, за ощущение, что я часть РФ. Всю жизнь мы всей семьёй ходим на выборы (слова гимна России я тоже знаю))), и я буду продолжать это делать, но уже не только с родителями, а и со своей дочерью и мужем!) И то, что я прочувствовала час назад— высокое и светлое чувство любви к своей родине, чего я всем желаю». «Золотой голос» Николай Басков также отдал свой голос за одного из кандидатов. Жасмин поделилась забавным фото с избирательного участка: «Исполнила свой гражданский долг, считаю, что на избирательный участок стоило сходить. Хотя бы за шариками. Шучу!» Мария Кожевникова проголосовала на участке в Вологде, а Нюша и ее муж Игорь Сивов — в Альметьевске. Тимати посетил избирательный участок вместе с Егором Кридом. Анита Цой не стала исключением и продемонстрировала, как делала свой выбор.