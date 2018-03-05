Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов

Издание «Дни.ру» пишет, что начало марта для певицы Аллы Пугачевой оказалось очень активным: она посетила юбилей модельера Вячеслава Зайцева , собрала друзей в караоке-клубе на традиционный праздник весны, а затем выступила на свадьбе в московском банкетном зале «Сафиса».

Как отмечает издание со ссылкой на промоутеров, стоимость выступления Пугачевой на таких мероприятиях доходит до 300 тысяч евро. Издание подсчитало, что за полчаса на свадьбе Пугачева могла получить не менее восьми миллионов.

По данным «Дней.ру», Пугачева по просьбе заказчика исполнила для молодоженов и гостей песни «Тысяча лет», «Это любовь», «Любовь, похожая на сон» и «Хочется, хочется». На свадьбе, как утверждает издание, были также замечены актер Александр Ревва и модельер Игорь Гуляев

Для своего выступления Пугачева выбрала маленькое черное платье, легкую накидку и массивное украшение.