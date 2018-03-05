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Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
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Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов 

Рамблер 4 часа назад
Издание «Дни.ру» пишет, что начало марта для певицы Аллы Пугачевой оказалось очень активным: она посетила юбилей модельера Вячеслава Зайцева, собрала друзей в караоке-клубе на традиционный праздник весны, а затем выступила на свадьбе в московском банкетном зале «Сафиса».
Как отмечает издание со ссылкой на промоутеров, стоимость выступления Пугачевой на таких мероприятиях доходит до 300 тысяч евро. Издание подсчитало, что за полчаса на свадьбе Пугачева могла получить не менее восьми миллионов.
По данным «Дней.ру», Пугачева по просьбе заказчика исполнила для молодоженов и гостей песни «Тысяча лет», «Это любовь», «Любовь, похожая на сон» и «Хочется, хочется». На свадьбе, как утверждает издание, были также замечены актер Александр Ревва и модельер Игорь Гуляев.
Для своего выступления Пугачева выбрала маленькое черное платье, легкую накидку и массивное украшение.
«Дни.ру» напомнили, что 68-летняя певица ранее жаловалась на размер своей пенсии. На свадьбе внука Никиты Преснякова она рассказала, что «пенсия у нее маленькая», но год она «еще протянет». Позже стало известно, что Пенсионный фонд России пригласил Пугачеву оформить материнский капитал. Муж певицы, телеведущий Максим Галкин заявил журналистам, что они «не нуждаются», поэтому не хотят «представлять на суд общественности» вопрос о помощи от государства.
Директор концертного отдела «Кремль концерт» Сергей Лавров рассказывал «Комсомольской правде», что Пугачева сейчас редко выступает на корпоративах, и цена за ее выступление составляет около 250 тысяч евро (более 17 миллионов рублей).
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