Предателю Родченкову посвятили «Оскар»

Лента "Икар", рассказывающая о допинге в российском спорте, получила премию "Оскар". Картина победила в номинации "Лучший документальный фильм". За награду также боролись фильмы "Лица, деревни", "Последние люди Алеппо", "Стронг-Айленд" и "Абакус".

"Мы посвящаем эту награду доктору Григорию Родченкову, нашему бесстрашному осведомителю, который сейчас живет в большой опасности. Мы надеемся, что "Икар" — это звонок для пробуждения-да, о России, но, что более важно, о том, чтобы говорить правду”, — заявил британский велогонщик-любитель Брайан Фогель, ставший режиссером ленты. Большую роль в создании фильма сыграл экс-глава российского "Антидопингового центра" Григорий Родченков . Его авторы картины поблагодарили за свою победу.

Документальный фильм "Икар" рассказывает об атлете, который решил детально разобраться в системах допинга и обратился за помощью к известному российскому специалисту. Вместе они провели ряд экспериментов и выясняли, как можно обмануть различные тесты на допинг, пока не оказались в самом центре скандала, последствием которого стало снятие российских спортсменов с Олимпиады.