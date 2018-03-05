Ещё
Предателю Родченкову посвятили «Оскар»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Предателю Родченкову посвятили «Оскар» 

Дни.ру 5 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Лента "Икар", рассказывающая о допинге в российском спорте, получила премию "Оскар". Картина победила в номинации "Лучший документальный фильм". За награду также боролись фильмы "Лица, деревни", "Последние люди Алеппо", "Стронг-Айленд" и "Абакус".
Большую роль в создании фильма сыграл экс-глава российского "Антидопингового центра" Григорий Родченков. Его авторы картины поблагодарили за свою победу.
"Мы посвящаем эту награду доктору Григорию Родченкову, нашему бесстрашному осведомителю, который сейчас живет в большой опасности. Мы надеемся, что "Икар" — это звонок для пробуждения-да, о России, но, что более важно, о том, чтобы говорить правду”, — заявил британский велогонщик-любитель Брайан Фогель, ставший режиссером ленты.
Документальный фильм "Икар" рассказывает об атлете, который решил детально разобраться в системах допинга и обратился за помощью к известному российскому специалисту. Вместе они провели ряд экспериментов и выясняли, как можно обмануть различные тесты на допинг, пока не оказались в самом центре скандала, последствием которого стало снятие российских спортсменов с Олимпиады.
Напомним, что бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории бежал из России в 2015 году и стал одним из главных информаторов WADA, которое расследовало случаи употребления допинга в российском спорте. В 2016 году Родченков рассказал New York Times о якобы государственной допинговой программе, что послужило причиной самых масштабных санкций в истории олимпийского движения. Российские власти неоднократно опровергали утверждения Григория Родченкова.
Дни.ру: последние новости
У семьи Фриске отнимают имущество Дочь Немцова унизила заботливую Собчак Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля117
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня28
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе26
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию506
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури43
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение