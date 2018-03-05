Отцом ребенка Лободы назвали солиста Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода беременна от солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает Telegram-канал Super.

Отношения Лободы и Линдеманна завязались на музыкальном фестивале «Жара» в Баку летом прошлого года. Тогда журналисты обратили внимание, что музыканты все время сидели вместе, обнимались и целовались. После этого связь украинки и немца продолжалась тайно.

Знакомые с парой источники рассказали каналу, что срок беременности Лободы составляет семь месяцев. Певица должна родить в мае 2018 года в американском Лос-Анджелесе.

У 35-летней Светланы Лободы уже есть один ребенок — 6-летняя дочь Ева от танцора Андрея Царя. 55-летний Тилль Линдеманн является отцом двух взрослых дочерей.