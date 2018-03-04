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Борис Гребенщиков экстренно госпитализирован
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Госпитализирован Борис Гребенщиков 

Рамблер 4 марта 2018
Лидер группы «Аквариум» 64-летний Борис Гребенщиков был срочно госпитализирован. СМИ сообщали, что он находится в реанимации. О том, что один из основателей русского рока попал в больницу в связи с проблемами с сердцем, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Девять лет назад Гребенщикову сделали шунтирование в немецкой клинике.
Однако, как сообщает «КП», музыкант попал в реанимацию накануне утром. По слова его друга режиссера Виктора Тихомирова, у Гребенщикова воспаление легких.
Совсем недавно музыканты вернулись из Челябинска, где выступали 1 марта. Ближайший концерт группы должен пройти 16 марта в Петербурге.
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