Борис Гребенщиков экстренно госпитализирован

Госпитализирован Борис Гребенщиков

Лидер группы «Аквариум» 64-летний Борис Гребенщиков был срочно госпитализирован. СМИ сообщали, что он находится в реанимации. О том, что один из основателей русского рока попал в больницу в связи с проблемами с сердцем, сообщил телеканал «Санкт-Петербург»

Девять лет назад Гребенщикову сделали шунтирование в немецкой клинике.

Однако, как сообщает «КП» , музыкант попал в реанимацию накануне утром. По слова его друга режиссера Виктора Тихомирова , у Гребенщикова воспаление легких.