«Я просто говорю правду»: Садальский объяснил скандалы

Садальский назвал причину скандальных высказываний

"Мои слова могут быть грубыми или обидными, но я никому не желаю зла. Я просто говорю правду", — написал артист. Актер Станислав Садальский часто становится героем звездных скандалов, на последней записи в Инстаграм он объяснил свои резкие высказывания.

Многие поклонники поддержали его, отмечая, что сегодня трудно найти звезд, не боящихся сказать "что-то лишнее".