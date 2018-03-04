«Я просто говорю правду»: Садальский объяснил скандалы

Актер Станислав Садальский часто становится героем звездных скандалов, на последней записи в Инстаграм он объяснил свои резкие высказывания.
"Мои слова могут быть грубыми или обидными, но я никому не желаю зла. Я просто говорю правду", — написал артист.
Многие поклонники поддержали его, отмечая, что сегодня трудно найти звезд, не боящихся сказать "что-то лишнее".
Однако, нашлись и те, кто осудили актера за излишнюю грубость и явное желание "задеть" коллег по цеху, как это было с Максимом Галкиным.
"Правду каждый про себя знает, но никто не хочет выслушивать её от других", — отметили читатели в комментариях.