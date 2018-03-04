Памела Андерсон вновь собралась замуж

Памела Андерсон собралась замуж в пятый раз

Хотя Памела Андерсон уже отпраздновала свой 50-ый день рождения, она не собирается ставить крест на своей личной жизни. Напротив, как рассказала Памела, она вовсю строит матримониальные планы!

«Я выходила замуж не раз. Но я хочу и готова сделать это снова!» — заявила Андерсон в своем недавнем интервью. Причем, ее желание вполне осуществимо: ведь как раз сейчас Памела встречается с молодым бойфрендом, который не прочь на ней жениться. Речь идет о 31-летнем футболисте Адиле Рами. Он живет во Франции и играет за как за испанскую команду Sevilla FC, так и и за сборную Франции. С ним она Андерсон встретилась весной 2017-го на Каннском кинофестивале, и с тех пор они почти неразлучны. Как утверждают, он уже предложил своей любимой заселиться в его дом в Марселе, и теперь она проводит там большую часть года. Когда же они вынуждены разлучаться из-за своих дел, то стараются почаще навещать друг друга. Так, это Рождество актриса встретила вместе с Рами, который специально ради этого прилетел из Франции к ней в Лос-Анджелес. И здесь к влюбленным присоединились уже взрослые сыновья Памелы — Брэндон и Дилан, которые прекрасно поладили с Адилем.

Между прочим, Рами считает, что его любимая — не иначе как инопланетянка: ведь время над ней не властно и, к тому же, она постоянно жаждет спасать мир. Памела — одна из главных в Голливуде активисток движения защиты животных. А в недавнем прошлом она была «боевой подругой» основателя Wikileaks — Джулиана Ассанжа, которого объявила своим учителем.