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Русская певица представит Эстонию на «Евровидении»
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Эстонию на «Евровидении-2018» представит русская певица Элина Нечаева 

ТАСС 3 часа назад
Русская певица Элина Нечаева будет представлять Эстонию на песенном конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в мае в столице Португалии. Соответствующая информация была опубликована в субботу на официальном сайте "Евровидения".
Отмечается, что Нечаева стала победительницей эстонского национального отборочного конкурса Eesti Laul ("Эстонская песня"). В Лиссабоне исполнительница выступит с песней La forza ("Сила" в переводе с итальянского — прим. ТАСС). Как отмечает газета Postimees, композиция русской певицы на итальянском языке сочетает в себе оперную и электронную музыку.
Элина Нечаева родилась в 1991 году. В 2016 году она окончила Эстонскую академию музыки и театра, где обучалась классическому вокалу.
В конкурсе в Лиссабоне примут участие представители 42 стран. Полуфинал "Евровидения" пройдет 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая 2018 года. Россию на конкурсе будет представлять певица Юлия Самойлова.
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