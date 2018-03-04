Русская певица представит Эстонию на «Евровидении»

Эстонию на «Евровидении-2018» представит русская певица Элина Нечаева

Русская певица Элина Нечаева будет представлять Эстонию на песенном конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в мае в столице Португалии. Соответствующая информация была опубликована в субботу на официальном сайте "Евровидения".

Отмечается, что Нечаева стала победительницей эстонского национального отборочного конкурса Eesti Laul ("Эстонская песня"). В Лиссабоне исполнительница выступит с песней La forza ("Сила" в переводе с итальянского — прим. ТАСС ). Как отмечает газета Postimees, композиция русской певицы на итальянском языке сочетает в себе оперную и электронную музыку.

Элина Нечаева родилась в 1991 году. В 2016 году она окончила Эстонскую академию музыки и театра, где обучалась классическому вокалу.