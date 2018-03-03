Винокур рассказал о страшной аварии

Винокура разорвало в страшной аварии

Владимир Винокур попал в жуткую автомобильную катастрофу. По признанию артиста, его разорвало как цыпленка табака.

Владимир Винокур стал очередным звездным гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Популярный артист признался, что его бережет Бог. Он привел в пример такую историю. В 1992 году Винокур попал в жуткую автомобильную аварию.

Тогда в Германии популярный артист после концерта ехал домой. Вел машину сам владелец авто, рядом с ним на переднем сиденье находилась его молодая жена, прямо за ним расположился друг Владимира Винокура, а сам артист сидел позади женщины.

Внезапно автомобиль потерял управление и влетел левой стороной в дубы. Винокур объяснил, что причиной стал лед на дороге: на улице подморозило плюс выпали осадки. В результате катастрофы водитель и друг Владимира погибли на месте. А самого Винокура, по его словам, разорвало как цыпленка табака. У артиста оказалась повреждена левая рука и вывих из таза правой ноги.

К счастью, следом за артистом в другой машине ехал его директор Александр Достман . Увидев произошедшее, мужчина выскочил из автомобиля и бросился спасать Винокура и девушку. По словам популярного артиста, Достман вырвал его из машины вместе с сиденьем, поскольку боялся, что автомобиль может в любую секунду взорваться. разумеется, из машины достали и травмированную девушку.

Интересно, что Владимир Винокур находился в сознании. Он был в шоке и поэтому все время повторял, чтобы ему вправили ногу. Приехала скорая и Винокура увезли в больницу. По переговорам медиков артист понял, что ему грозит ампутация. Поэтому он немедленно связался с Иосифом Кобзоном , чтобы тот помог ему попасть к отечественным врачам, а лучше — военным. Тот выполнил его просьбу.

Таким образом Владимир Винокур и оказался в госпитале Белец (в Германии), где провел на растяжках 95 дней. Медикам удалось спасти ногу артисту.