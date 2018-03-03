«Встал не с той ноги»: реакция театра на уход Домогарова

Актер Александр Домогаров накануне написал в Facebook об уходе из столичного Театра имени Моссовета , на сцену которого выходит с 1995 года. Он пожаловался на несправедливое отношение к нему, сообщив, что его сняли со всех спектаклей «на радость коллегам», поэтому еще в январе он написал заявление об уходе.

Домогаров подчеркнул, что он никому ничем не обязан. Все договоренности с театром он обязался выполнить и попросил коллег его еще немного «потерпеть».

«Живите, бог вам судья. Прощайте, "коллеги"», — резюмировал он.

Эту публикацию актер в итоге удалил, но ее скриншоты остались в Сети.

В следующей записи он написал, что ничего комментировать не будет.

«Больше ничего писать не буду, следите за реальными событиями, а не за словами», — сообщил актер.

Руководитель пресс-службы театра Татьяна Горина сказала, что в курсе того, что Домогаров эмоционально высказался в соцсети, но причин этого не понимает.