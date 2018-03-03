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«Встал не с той ноги»: реакция театра на уход Домогарова
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«Встал не с той ноги»: реакция театра на уход Домогарова 

Рамблер 3 часа назад
Актер Александр Домогаров накануне написал в Facebook об уходе из столичного Театра имени Моссовета, на сцену которого выходит с 1995 года. Он пожаловался на несправедливое отношение к нему, сообщив, что его сняли со всех спектаклей «на радость коллегам», поэтому еще в январе он написал заявление об уходе.
Домогаров подчеркнул, что он никому ничем не обязан. Все договоренности с театром он обязался выполнить и попросил коллег его еще немного «потерпеть».
«Живите, бог вам судья. Прощайте, "коллеги"», — резюмировал он.
Эту публикацию актер в итоге удалил, но ее скриншоты остались в Сети.
В следующей записи он написал, что ничего комментировать не будет.
«Больше ничего писать не буду, следите за реальными событиями, а не за словами», — сообщил актер.
Руководитель пресс-службы театра Татьяна Горина сказала, что в курсе того, что Домогаров эмоционально высказался в соцсети, но причин этого не понимает.
«Не снимали его ни откуда, ничего не могу сказать. Впереди у него гастроли. О том, что он написал, я знаю. Но чем это вызвано — не знаю, не видела, не слышала. И никто в театре тоже не обсуждал по крайней мере. Может, встал не с той ноги», — сказала она «Пятому каналу».
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