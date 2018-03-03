Умер Виргилиус Норейка

Литовский оперный певец Виргилиус Норейка скончался на 83-м году жизни, сообщает Национальное радио республики.

Певец был отмечен множеством регалий. Он — Народный артист СССР, лауреат Государственной премии Литовской ССР, премии по искусству правительства Литовской Республики, Национальной премии Литвы по культуре и искусству.

Он выступал на многих мировых театральных сценах, в том числе в Большом театре, Берлинской государственной опере, в театре «Колон» в Буэнос-Айресе, в Гранд-опера в Париже. На его счету около 50 оперных ролей. В 1965—1966 годах певец стажировался в театре «Ла Скала» в Италии. Снимался в кино. Более 16 лет возглавлял Литовскую оперу.

Норейка преподавал в Литовской консерватории. Многие его ученики поют в Германии, Великобритании, Австрии, других странах.