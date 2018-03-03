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Орбакайте высказалась о состоянии Пугачевой
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Орбакайте опровергла слухи об операции Пугачевой 

Рамблер 3 марта 2018
Кристина Орбакайте рассказала о том, что стройность ее матери не связана с операциями. Таким образом она прокомментировала слухи о том, что Алла Пугачева прибегла к резекции желудка, чтобы не поправляться.
Максим Галкин предпочитает обходить эту тему молчанием, но Орбакайте заверила, что никакой операции ее мать не делала.
«Мама себя прекрасно чувствует. Мы только на днях дома вместе проводили уикенд», — поделилась она, сообщает «Собеседник».
По словам Орбакайте, Пугачева активно готовится к празднику желтых цветов, который сама же и придумала много лет назад и регулярно отмечает.
«Раньше мы ходили по Москве: всем прохожим дарили желтые цветы. А потом оседали в каком-то уютном местечке. Сейчас все изменилось», — рассказала Орбакайте.
Теперь место празднования становится известно за день до даты.
«Тон задается буквально за день до даты, — заявила звездная дочь. — Пока нам мама ничего по этому поводу не говорила. Но скажет обязательно: отказываться от своей традиции она не будет».
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