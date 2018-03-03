Шепелев перестал скрывать любовницу

Дело идет к свадьбе: Шепелев привел любовницу к Нетребко

Шепелев встречается с красоткой-блондинкой уже около года. Только недавно Дмитрий решился открыто выйти с Екатериной в свет. Они посетили спектакль в Большом театре.

Теперь же пара пришла на московские посиделки к оперной диве Анне Нетребко и Юсифу Эйвазову . За ужином Шепелев сидел рядом с девушкой. Как видно на записи, которую выложил в своем Instagram Эйвазов, вдовец тепло общается со своей подругой, с его лица не сходит улыбка.

Общественность предположила, что все идет к свадьбе и сейчас Дмитрий постепенно подготавливает народ к известию о женитьбе.

"А что это Шепелев свою блондинку привел? жениться надумал что ли", — написал один из фоловеров (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Сам Дмитрий пока никак не комментирует появившиеся слухи. О девушке известного немного. Она воспитывает дочь, создала женский клуб "Креативные завтраки". Тулупова приехала покорять столицу из Екатеринбурга.