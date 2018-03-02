Волочкова показала драку сестер Зайцевых с гостем шоу «На самом деле»

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Мар 1, 2018 в 10:28 PST Недавно на личной странице Анастасии Волочковой появился пост, посвященный скандальному телеэфиру, героями которого стали сестры Зайцевы. Артистка стала гостьей выпуска, в котором гости студии Дмитрия Шепелева обсуждали обстоятельства смерти сына одной из участниц дуэта.

Во время бурных дискуссий певицы повздорили с одним из присутствующих, прилюдно оттаскав его за волосы и избив.

«Бедный Костик. За правду пострадал», — прокомментировала ситуацию балерина.

Она также отметила, что в эфир не вошел момент, когда одна из сестер попросила воды.