Волочкова показала драку сестер Зайцевых с гостем шоу

Недавно на личной странице Анастасии Волочковой появился пост, посвященный скандальному телеэфиру, героями которого стали сестры Зайцевы. Артистка стала гостьей выпуска, в котором гости студии Дмитрия Шепелева обсуждали обстоятельства смерти сына одной из участниц дуэта.
Во время бурных дискуссий певицы повздорили с одним из присутствующих, прилюдно оттаскав его за волосы и избив.
«Бедный Костик. За правду пострадал», — прокомментировала ситуацию балерина.
Она также отметила, что в эфир не вошел момент, когда одна из сестер попросила воды.
«Я тут же хотела помочь и передала бутылочку, стоявшую у меня под столом. Но стакан воды был не выпит, а выплеснут в лицо Косте. Так что обливать водой — тренд нашего телевидения», — резюмировала Волочкова, тем самым отсылая к истории с дебатами, во время которых Ксении Собчак тем же способом «остудила пыл» кричавшего на нее Владимира Жириновского.