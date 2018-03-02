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Волочкова показала драку сестер Зайцевых с гостем шоу
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Волочкова показала драку сестер Зайцевых с гостем шоу «На самом деле» 

WomanHit.ru 2 марта 2018
Фото: Instagram
Недавно на личной странице Анастасии Волочковой появился пост, посвященный скандальному телеэфиру, героями которого стали сестры Зайцевы. Артистка стала гостьей выпуска, в котором гости студии Дмитрия Шепелева обсуждали обстоятельства смерти сына одной из участниц дуэта.
Во время бурных дискуссий певицы повздорили с одним из присутствующих, прилюдно оттаскав его за волосы и избив.
«Бедный Костик. За правду пострадал», — прокомментировала ситуацию балерина.
Она также отметила, что в эфир не вошел момент, когда одна из сестер попросила воды.
«Я тут же хотела помочь и передала бутылочку, стоявшую у меня под столом. Но стакан воды был не выпит, а выплеснут в лицо Косте. Так что обливать водой — тренд нашего телевидения», — резюмировала Волочкова, тем самым отсылая к истории с дебатами, во время которых Ксении Собчак тем же способом «остудила пыл» кричавшего на нее Владимира Жириновского.
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