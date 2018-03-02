Результаты ДНК в деле Мишулина могут быть ошибкой

Скандал вокруг семьи Спартака Мишулина: результаты ДНК могут быть ошибкой

Москве суд вынес первое решение в споре между вдовой Спартака Мишулина и человеком, который утверждает, что является родным сыном легендарного актера. Скандал вокруг семьи лучшего исполнителя роли Карлсона разгорелся после того, как некий Тимур Еремеев назвал себя внебрачным сыном Мишулина.

Тушинский суд столицы отказал в удовлетворении иска о защите чести и достоинства поданного семьей Спартака Мишулина к журналу "Караван историй" и актеру Тимуру Еремееву, утверждающему, что он — внебрачный сын народного артиста России . Единственным доказательством родства Спартака Мишулина и Тимура Еремеева стало исследование ДНК на отцовство. Однако его результаты, по мнению экспертов, могут быть ошибочны или сфальсифицированы. Например, согласно заключению, подписанному профессором Павлом Ивановым , в пробах матери Еремеева обнаружили мужскую y-хромосому.

Методику, с помощью которой производилось исследование, признали антинаучной сначала в Швеции , а затем в США . Специалисты доказали: извлечь жизнеспособную ДНК из костюма Карлсона, пролежавшего в подвале 12 лет после смерти Спартака Мишулина, невозможно.

Профессор Иванов объяснить, что именно он нашел в старых тряпках, так и не смог, зато потребовал за интервью под запись 200 тысяч рублей наличными. Сам Тимур Еремеев никаких объяснений не дает и по улице ходит с многочисленной охраной. То же и с матерью Тимура Татьяной Еремеевой , заявившей на суде, что ее тайный роман со Спартаком Мишулиным длился более 20 лет.

Мишулины намерены идти до конца и требуют возбудить уже уголовное дело и в отношении новоявленных родственников и в отношении журналистов, публикующих материалы о якобы второй, тайной жизни народного артиста России.