Раскрыто настоящее имя Цымбалюк-Романовской

Как призналась Мазур, она уверена, что вскоре Виталина отправится в колонию.

>> Малахов дал показания против Цымбалюк-Романовской «Просто в эту ситуацию я погружена глубоко и знаю ее не с той стороны, как показывает пресса. У меня есть очень серьезные документы, по которым Цымбалюк-Романовской светит большой срок — здесь и хищение денег, и обналичка, и незаконная съемка скрытой камерой, и еще много чего. Причем злодеяния она совершала с особым цинизмом и не очень грамотно», — признается она.

Элина Мазур также рассказала, что Виталина Цымбалюк-Романовская до приезда в Москву была «поломойкой Викой Цымбалюк из Киева», а в столицу попала благодаря своей маме, которая помогала по хозяйству ректору Академии имени Маймонида Веронике Коган, у которой заболела мать.

«А когда мама Вероники Рафаиловны умерла, то в услугах Цымбалюк-Романовских семья перестала нуждаться. И вхожий в семью актер Владимир Ячменев в 2008-м порекомендовал Виталину — теперь уже Виталину — Армену Джигарханяну в качестве помощницы по хозяйству. Но он отказался — мол, и сам худо-бедно справляется. А поскольку Армен Борисовичи безумно жалостливый — подбирает брошенных животных и людей, то попросил позаботиться о несчастной девушке Артура Согомоняна», — цитируют Мазур «Дни.ру».

По ее словам, специально для Цымбалюк придумали должность тапера перед спектаклями в театре Армена Джигарханяна, где она и смогла очаровать народного артиста.