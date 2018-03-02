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Раскрыто настоящее имя Цымбалюк-Романовской
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Раскрыто настоящее имя Цымбалюк-Романовской 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывшая представительница Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур дала показания против нее в Следственном комитете России, сообщают Дни.ру.
Как призналась Мазур, она уверена, что вскоре Виталина отправится в колонию.
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«Просто в эту ситуацию я погружена глубоко и знаю ее не с той стороны, как показывает пресса. У меня есть очень серьезные документы, по которым Цымбалюк-Романовской светит большой срок — здесь и хищение денег, и обналичка, и незаконная съемка скрытой камерой, и еще много чего. Причем злодеяния она совершала с особым цинизмом и не очень грамотно», — признается она.
Элина Мазур также рассказала, что Виталина Цымбалюк-Романовская до приезда в Москву была «поломойкой Викой Цымбалюк из Киева», а в столицу попала благодаря своей маме, которая помогала по хозяйству ректору Академии имени Маймонида Веронике Коган, у которой заболела мать.
«А когда мама Вероники Рафаиловны умерла, то в услугах Цымбалюк-Романовских семья перестала нуждаться. И вхожий в семью актер Владимир Ячменев в 2008-м порекомендовал Виталину — теперь уже Виталину — Армену Джигарханяну в качестве помощницы по хозяйству. Но он отказался — мол, и сам худо-бедно справляется. А поскольку Армен Борисовичи безумно жалостливый — подбирает брошенных животных и людей, то попросил позаботиться о несчастной девушке Артура Согомоняна», — цитируют Мазур «Дни.ру».
По ее словам, специально для Цымбалюк придумали должность тапера перед спектаклями в театре Армена Джигарханяна, где она и смогла очаровать народного артиста.
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