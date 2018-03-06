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Поскандалившего Домогарова оставят в театре
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Поскандалившего Домогарова оставят в театре 

Lenta.ru 6 марта 2018
Актер Александр Домогаров останется служить в московском Театре имени Моссовета. Об этом РИА Новости сообщила руководитель заведения Валентина Панфилова во вторник, 6 марта.
«Александр был и есть наш любимый. Недавно мы были вместе на гастролях в Самаре, где он замечательно выступил, а скоро нам предстоят гастроли в Израиле, а затем — в Италию со спектаклями, где занят Александр Домогаров. Так что все у нас в порядке», — заверила Панфилова.
Ранее в марте артист объявил в соцсетях, что покидает Театр имени Моссовета. В серии постов Домогаров заявил, что не позволит кому бы то ни было «увольнять и назначать, снимать и возвращать, давать гастроли или не давать». Он пожаловался на то, что его якобы сняли со всех спектаклей «на радость коллегам». Вскоре его публикации были удалены.
Домогаров известен по сериалам «Бандитский Петербург», «Марш Турецкого» и «Графиня де Монсоро», а также фильмам «Асса», «Царь» и «Волкодав из рода Серых псов». Артист служит в Театре имени Моссовета с 1995 года.
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