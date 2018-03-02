Рыбку защитит тайский адвокат

Алекса Лесли и Настю Рыбку будет защищать тайский адвокат, сообщили СМИ

Интересы скандальных блогеров Александра Кириллова (Алекс Лесли) и Насти Рыбки ( Анастасии Вашукевич ) и других задержанных в прошлое воскресенье в Таиланде за проведение нелегального "секс-тренинга", теперь представляет профессиональный таиландский адвокат, сообщает в пятницу англоязычная интернет-версия газеты "Кхао Сот".

Как поясняет газета, прежний "адвокат" арестованных является иностранным гражданином и поэтому не имеет права на юридическую практику в Таиланде, где профессия адвоката является "исключительной" — то есть разрешенной только гражданам Таиланда. Иностранцы иногда являются совладельцами, директорами или консультантами таиландских юридических фирм, но не могут производить никаких процессуальных действий. Единственная юридическая профессия, открытая для иностранных граждан в Таиланде — это профессия судебного переводчика.

"Мои клиенты имеют право на справедливый суд", — заявил адвокат газете, комментируя готовящийся процесс. Сообщается, что адвокат Тхана Сивадонванит принял на себя защиту группы из десяти россиян, граждан Белоруссии Литвы , арестованных в курортном городе Паттайя за проведение нелегального "секс-тренинга". Всем десятерым предъявлены обвинения в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда, грозящие им двухлетним тюремным сроком и/или штрафом и депортацией в страну гражданства с запретом на въезд в Таиланд в течение 10 лет.

"Они нескоро покинут Таиланд — только после суда и исполнения приговора", — добавил защитник, слова которого приводит издание.

Он также выразил удивление и возмущение тем фактом, что разрешения на пребывание в Таиланде его подзащитных были аннулированы до решения суда. По обычной практике это делается после обвинительного приговора, если визы или безвизовые разрешения еще действуют на момент его вынесения.

"Адвокат будет защищать их на процессе о нелегальной работе на территории страны, и у обвинения в этом деле солидная доказательная база. Даже по СМИ видно, что участники "тренинга" дали показания полиции о том, что заплатили по 40 тысяч российских рублей за участие в "тренинге", и это — самое прямое доказательство нелегальной работы "тренеров", не имевших таиландских разрешений на работу, и создания нелегального иностранного бизнеса организаторами "тренинга", — пояснила она. В свою очередь, эксперт по экстрадиционному законодательству доктор права Ванида Сайлохит, давшая в последние дни несколько комментариев РИА Новости , пояснила, что разрешения на безвизовой въезд, по которым попали в страну большинство арестованных "тренеров", действительны только 30 суток и до суда в любом случае истекут.