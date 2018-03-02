США отказали Насте Рыбке

США не приютят Настю Рыбку

Скандально известная россиянка Настя Рыбка не получит политическое убежище в США, сообщил «ФедералПресс» Юрий Моша, владелец компании, специализирующейся на предоставлении иммиграционных услуг.

По его словам, у получения политического убежища в США есть «четкая бюрократическая процедура», а письмо в посольство в произвольной форме не является основанием для его предоставления.

Моша посоветовал Рыбке «выбраться» из тайской тюрьмы и приехать на любую границу с США, например, в Мексику, и сообщить американским пограничникам о своем желании. После этого Рыбка будет помещена в лагерь беженцев, а ее заявления об угрозе жизни будут проверены.

Два дня назад СМИ сообщили, что Настя Рыбка и ее «секс-тренер» Алекс Лесли, задержанные в Таиланде за проведение нелегального секс-тренинга, написали письмо в консульство США, в котором попросили политического убежища. В письме они сообщили, что обладают «очень важной для США» информацией, знание которой является «риском» для их жизней.

Позже Рыбка обвинила Дерипаску в изнасиловании, однако затем заявила, что это была шутка. Предприниматель подал на нее в суд за публикацию частных фотографий и тайно сделанных аудиозаписей, а также пообещал подать иск против Навального.