США отказали Насте Рыбке

Скандально известная россиянка Настя Рыбка не получит политическое убежище в США, сообщил «ФедералПресс» Юрий Моша, владелец компании, специализирующейся на предоставлении иммиграционных услуг.
По его словам, у получения политического убежища в США есть «четкая бюрократическая процедура», а письмо в посольство в произвольной форме не является основанием для его предоставления.
Моша посоветовал Рыбке «выбраться» из тайской тюрьмы и приехать на любую границу с США, например, в Мексику, и сообщить американским пограничникам о своем желании. После этого Рыбка будет помещена в лагерь беженцев, а ее заявления об угрозе жизни будут проверены.
Два дня назад СМИ сообщили, что Настя Рыбка и ее «секс-тренер» Алекс Лесли, задержанные в Таиланде за проведение нелегального секс-тренинга, написали письмо в консульство США, в котором попросили политического убежища. В письме они сообщили, что обладают «очень важной для США» информацией, знание которой является «риском» для их жизней.
Ранее Анастасия Вашукевич, более известная под псевдонимом Настя Рыбка, стала одной из героинь расследования оппозиционера Алексея Навального об Олеге Дерипаске. Политик обвинил миллиардера в коррупции, а в качестве доказательств использовал публикации Рыбки в соцсети Instagram, а также написанную ею книгу.
Позже Рыбка обвинила Дерипаску в изнасиловании, однако затем заявила, что это была шутка. Предприниматель подал на нее в суд за публикацию частных фотографий и тайно сделанных аудиозаписей, а также пообещал подать иск против Навального.