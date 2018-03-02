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Борисова помолодела и похорошела
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Трезвая Борисова помолодела и похорошела 

Дни.ру 2 марта 2018
Дана Борисова долгие годы считалась самой красивой и сексуальной российской ведущей. Программу "Армейский магазин" ждала вся мужская половина страны. А плакаты с изображением красавицы украшали не одну подростковую спальню. Она снималась в эротических журналах, участвовала в смелых телепроектах — словом, была звездой.
А потом случилась беда. О том ужасе, что пришлось пережить Дане, вспоминать не хочется — слишком много грязи вылилось на девушку из-за того, что однажды она оступилась. Борисова была жестоко наказана, испытав неприязнь со стороны матери, дочери и бывшего мужа.
Однако она сильная. Почти год провела на реабилитации в Таиланде и вернулась оттуда новым человеком. Похорошевшая, посвежевшая, помолодевшая, с новым сознанием и полная решимости больше никогда не иметь проблем с наркотиками и спиртным.
"Мой путь — трезвость, — заявила Дана в интервью Dni.Ru. — Я никогда с него не сойду. Обхожу стороной полки со спиртным в магазинах. В Новый год, дабы не пить шампанское, просто легла спать. Хотя враги очень ждут, чтобы я оступилась. Не будет этого".
В последнее время Борисову часто очерняют желтые СМИ. "Они распространяют ложь, что меня принудительно отправляют на реабилитацию, поскольку у меня якобы был срыв. Причем репортеры идут на откровенный подлог — показывают старые съемки, изменяют мой голос, чтобы казалось, будто я нахожусь под кайфом. Я ответственно заявляю, что никакого срыва не было, что я ничего уже почти год не употребляю и больше к гадости даже не притронусь", — заверила звезда.
Личный архив
Дана поделилась с Dni.Ru свежими фото и видео. Упругие ягодицы, соблазнительная грудь, роскошные волосы и кожа… Поборов зависимость, она изменилась до неузнаваемости — снова стала красоткой, настоящим секс-символом. И в 41 год выглядит на 20!
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