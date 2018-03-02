Все плохо. Тюремные условия Рыбки и Лесли

Представитель рассказал об условиях содержания Лесли и Рыбки в тюрьме Таиланда

«Мы были у Насти и Алекса сегодня. Они сказали что в камере живёт по 130 человек. Условия очень плохие. Когда их туда привезли, отобрали телефон и у них оборвалась связь с внешним миром. Плюс сотрудники тюрьмы требовали пинкоды от их айфонов и угрожали. Никто не знает, что будет с ними через час, через два, через сутки», — сказал представитель RT.

Ранее стало известно, что Лесли просит политического убежища в США для задержанных в Таиланде россиян.

25 февраля десять россиян, включая Вашукевич и Кириллова, задержали в Таиланде за проведение нелегального секс-тренинга.