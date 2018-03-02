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Папина дочка: наследница Кинчева взорвала Сеть
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Папина дочка: наследница Константина Кинчева взорвала Сеть своим вокалом 

Teleprogramma.pro 2 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
26-летняя Вера Панфилова сознательно не пошла по стопам знаменитого отца и решила стать актрисой. Вот уже почти пять лет девушка работает в театре имени Маяковского и является очень талантливой артисткой.
Однако гены дают о себе знать. Недавно в микроблоге Веры появилась видеозапись, на которой она проникновенно поет песню Виктора Цоя. Поклонники были приятно удивлены вокалом девушки, а видео буквально взорвало Сеть. На записи девушка радуется наступившей весне и исполняет песню с аналогичным названием.
"ВЕСНА! Наплевать, что — 17 и сопли, но солнце и весна! Как говорят — «мы дождались» — написала под видео Вера. Поклонники оценили таланты девушки и поблагодарили ее за такое прекрасное и забавное исполнение песни Цоя. "Спасибо большое за такое позитивное видео, больше улыбок и радости", — написал один из поклонников Веры.
Отметим, что вокальные способности наследницы Кинчева помогают Вере и в работе в театре. Именно голос привел ее в театр имени Маяковского и позволил ей пройти прослушивание.
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