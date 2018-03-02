Опустились до родственников: почему Собчак и Жириновский грызутся в прямом эфире

Пользователи Сети никак не могут понять, почему другие кандидаты ведут себя адекватно во время передачи, а Собчак и Жириновский постоянно ругаются. Этот вопрос стал предметом настоящих споров.

"Странно, ярой стороннице свободного самовыражения Собчак почему-то не понравилась свобода самовыражения Владимира Жириновского", — отмечает один из участников обсуждения в Twitter. "А ведь Собчак первая назвала Жириновского клоуном. Она прекрасно знает его характер, и сознательно прошла на эту провокацию", — раскусил бывшую ведущую "Дома-2" другой.

"Собчак проявляет рвение в странной униформе, но в целом — ни о чем. Печальное зрелище. Даже элементарную бодрость при наличии отсутствия пропитанных шпал не смогли исполнить", — сокрушается он.

Напомним, что Владимир Жириновский и Ксения Собчак поругались во время дебатов на канале "Россия 24". Словесная перепалка продолжалась несколько минут.

Бывшая ведущая "Дома-2" упрекнула политика в том, что он якобы помогал сыну подниматься по карьерной лестнице. Как писали Dni.Ru, лидер ЛДПР подметил, что именно отец открыл Собчак дорогу в политику.