Кожевникова о скандалах на ТВ: Россиян цинично насилуют 

"Мозг на негатив реагирует ярче и быстрее! Вы не заметили, что федеральные каналы решили "изнасиловать" своих зрителей?! Причем, настолько цинично и много раз, что уже даже сама история меркнет по сравнению с тем, что "творит" наше ТВ. А история про Джигарханяна? Тревожно!", — написала Мария в Instagram. "Если взрослые еще могут справиться, то дети нет! Это "цунами", которое смывает все, что есть в голове! Кто— то скажет, выключи телевизор. Да уже, — отвечу я, но все равно "брызги" летят отовсюду. И не спрятаться, не скрыться, как говорится", — заявила актриса.

Звезда посетовала на то, что по ТВ ради больших рейтингов теперь показывают "кого угодно". Она считает, что в сложившейся тенденции виноваты не только руководители и редакторы каналов, но и все мы, зрители, поскольку смотрим скандальные шоу.