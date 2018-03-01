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Кожевникова о скандалах на ТВ: россиян цинично насилуют
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Кожевникова о скандалах на ТВ: Россиян цинично насилуют 

Дни.ру 1 марта 2018
Актриса Мария Кожевникова жестко высказалась в своем микроблоге о телевизионных шоу. По ее мнению, от негатива, который льется с экранов, не скрыться.
Звезда посетовала на то, что по ТВ ради больших рейтингов теперь показывают "кого угодно". Она считает, что в сложившейся тенденции виноваты не только руководители и редакторы каналов, но и все мы, зрители, поскольку смотрим скандальные шоу.
"Мозг на негатив реагирует ярче и быстрее! Вы не заметили, что федеральные каналы решили "изнасиловать" своих зрителей?! Причем, настолько цинично и много раз, что уже даже сама история меркнет по сравнению с тем, что "творит" наше ТВ. А история про Джигарханяна? Тревожно!", — написала Мария в Instagram. "Если взрослые еще могут справиться, то дети нет! Это "цунами", которое смывает все, что есть в голове! Кто— то скажет, выключи телевизор. Да уже, — отвечу я, но все равно "брызги" летят отовсюду. И не спрятаться, не скрыться, как говорится", — заявила актриса.
При этом знаменитость попросила подписчиков поделиться своим мнение на этот счет. Многие согласились с артисткой.
"Смотрю телевизор редко. На мой взгляд, стало много тупой рекламы и просто рекламы, передачи просто ужас. Иногда даже и смотреть нечего. Стараюсь больше ходить в кинотеатр", "Мария, подписываюсь под каждым вашим словом", "Вы как всегда в точку", — пишут фолловеры.
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