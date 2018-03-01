Муж Собчак назвал Жириновского дряхлой порнозвездой

Муж Собчак оскорбил Жириновского

В Instagram Максима Виторгана появилось обращение ко всем, кто «ждал пост в защиту жены».

По словам Виторгана, он не желает участвовать в «порнотеатре».

«Истеричная бабушка Ж впаривает вам свои истерики уже больше 20 лет. И не моя вина, что вы покупаете билеты и в этот порнотеатр из года в год, чтобы посмотреть на уже дряблое тело этой старой уставшей примы порносцены. Ее, бабушку Ж, тоже осуждать не берусь — она продаёт то, что у неё есть (эти самые истерики) и то, что пользуется спросом у вас. Вам хочется, чтобы с ней у вас на глазах потрахался ещё и я? Я, извините, пас. У меня на неё и не сработает ничего. Так что, вы уж сами как-то: «нюхните, вздрочните и спать»©. Театр закрыт. Нас всех тошнит», — написал артист.