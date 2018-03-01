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Пропала дочь Маши Распутиной
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Психически больная дочь Распутиной пропала 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Знакомые предполагают, что случилось страшное. Девушка полгода не выходит на связь.
На сцене Маша Распутина — разбитная бой-баба. Грудь и губы вперед, юбку покороче, и давай рвать "Я родилась в Сибири". Но мало кто знает, какая трагедия у певицы вне сцены.
Старшая дочь певицы Лидия много лет страдает психическим расстройством и находится под наблюдением врачей. Причем, как говорят близкие, ее нервная система дала сбой после развода родителей — девушка переживала так сильно, что у нее случился нервный срыв и она оказалась на больничной койке психиатрической клиники.
Потом умер преподаватель Лиды по вокалу, к которому она была очень привязана. Со стрессом девушка снова не справилась и ее вновь ее пришлось отправить в больницу. Постепенно сроки пребывания дочери Распутиной в психушке выросли до 9 месяцев в году. А когда ее выписывали, то девушка часто бомжевала — своего жилья у нее не было.
И лишь недавно, после смерти отца, она должна была принять свою долю в его четырехкомантной квартиры. Правда, оформлять документы никто не явился. Поэтому подруга покойного Владимира Ермакова артистка пародийного жанра Ольга Мюнхаузен забила тревогу.
"На днях мне позвонил Алексей Ермаков (единокровный брат Лидии, сын Владимира Ермакова от первого брака — Прим. ред.) и сказал, что он открыл у нотариуса наследственное дело, а сестру найти не может. Она прописана в развалюхе в Сергиевом Посаде, но там ее нет. Что говорить, если последние полгода до своей смерти ее не мог найти даже родной отец. Телефон она отключила и нигде не появлялась. Брат переживает за судьбу сестры. Он считает, что Лида должна вступить в наследство, прописаться в четырехкомнатной квартире и зажить нормальной жизнью".
"Не исключено, что Лида снова находится в психиатрической больнице. На могилу к отцу она так ни разу и не приехала", — цитирует Мюнгазузен Eg.Ru.
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