Испорченная репутация: Рыбка возмутила Таиланд

Испорченная репутация: действия Рыбки возмутили Таиланд

Полиция Таиланда предъявила Насте Рыбке и Алексу Лесли новое «обвинение». Теперь «секс-инструкторам» вменяется не только нелегальная работа на территории Таиланда и нарушение визового режима страны, но и «нанесение ущерба репутации Таиланда».

Алекс Лесли ( Александр Кириллов ) и Настя Рыбка ( Анастасия Вашукевич ), арестованные в городе Паттайя в Таиланде за проведение нелегального «секс-тренинга», не только нарушили закон страны, но и нанесли ущерб репутации Таиланда. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Главного управления национальной полиции Таиланда Критсана Паттханачарен.

«Они должны понести ответственность за совершенные ими правонарушения», — сказал он на пресс-конференции.

Рыбку, Лесли и еще восемь иностранцев, среди которых есть и граждане России, 25 февраля задержали в курортном городе Паттайе, имеющем репутацию главного места для секс-туризма.

Задержание произошло в ходе полицейского рейда в одном из отелей города. В результате операции были задержаны более 40 туристов из России, принимавших участие в нелегальном «секс-тренинге», стоимость участия в котором составляла около 20 тыс. батов (примерно $625). По итогам курсов участники должны были получить сертификат, подтверждающий их умения в сексе. Обвинения в итоге предъявили десяти иностранцам.

На следующий день после задержания иностранцев заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов , ссылаясь на слова полицейских, заявил, что задержанным предъявлены обвинения в нелегальной работе на территории Таиланда и в нарушении визового режима. По его словам, всех задержанных должны были ожидать суд и депортация из Таиланда.

«Полиция Паттайи неофициально сообщила нам о задержании россиян, участвовавших в нелегальном тренинге. Неофициально потому, что о задержаниях за нелегальную работу и визовые нарушения полиция не обязана уведомлять посольства», — сказал дипломат.

Задержанные пытались выйти из тюрьмы под залог, однако полицейские Таиланда отказали им в такой возможности.

«Начальник городского отдела полиции, от которого зависело решение о полицейском залоге, отказал им. Теперь вопрос о залоге может решить только суд, и при этом меняется статус задержанных: они превращаются в арестованных судом лиц, в отношении которых проводится следствие», — рассказал РИА «Новости» источник в полиции Паттайи.

По его словам, суд может выпустить их под залог, однако его сумма будет значительно выше.

«Если суд разрешит залог, то после его внесения арестованные смогут дожидаться суда на свободе, однако они не будут иметь права покидать Таиланд и должны будут каждые 12 дней являться в суд для продления залога, который может быть в любой момент отозван по представлению прокуратуры или полицейского следователя», — подчеркнул источник.

Сама Вашукевич на своей странице в инстаграме утверждает, что туристов все-таки отпустили под залог, однако через 10 минут у них изъяли тайские визы и снова взяли под стражу.

Рыбка и Лесли опасаются, что их могут депортировать в Россию, где их ждет судебное разбирательство с бизнесменом Олегом Дерипаской

Об этом говорится в письме Кириллова в консульство США, в котором «секс-инструктор» просит у Вашингтона политического убежища для себя и своей «ученицы».

«В Таиланде нас схватила тайская полиция, и теперь они хотят экстрадировать нас обратно в Россию. Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация и мы очень сильно рискуем нашими жизнями», — говорится в их письме.

10 февраля Дерипаска подал иск в суд за то, что они опубликовали в соцсетях его фотографии и записи разговоров. Официальный представитель бизнесмена подчеркнул, что Дерипаска не давал согласия на разглашение персональной информации. По его словам, «не вызывает сомнения, что первоначально опубликованные фотографии и оглашение подробностей частной жизни были сделаны с коммерческим интересом, в целях раскрутки книги Насти Рыбки».