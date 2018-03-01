Рыбке предъявили новое обвинение

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Рыбка и Лесли нанесли ущерб репутации Таиланда 

Рамблер 5 часов назад
Представитель национальной полиции Таиланда Критсана Паттаначароен заявил, что задержанные в стране Алекс Лесли (Александр Кириллов), Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) и другие «секс-инструкторы» нанесли ущерб репутации королевства. Об этом сообщает ТАСС.
>> Рыбка и Лесли попросили убежища в США
Паттаначароен подчеркнул, что Таиланд по всей стране привлекает к ответственности «всех без исключения иностранцев, нарушающих наши законы».
Ранее премьер-министр королевства Прают Чан-Оча заявлял, что хотел бы покончить с представлением о Таиланде как о стране секс-туризма.
Полиция 25 февраля задержала в одном из отелей Паттайи десятерых секс-тренеров из России, Белоруссии и Латвии (в том числе Кириллова и Вашукевич) во время мероприятия.
Полицейские заявили о почти 40 туристах из РФ, участвовавших в тренинге. Россияне рассказали правоохранителям, что заплатили 20 тысяч тайских батов (более 35,5 тысячи рублей) за секс-курс.
Задержанных доставили в местный полицейский участок. Одному из них предъявили обвинение в нарушении миграционного законодательства, троим — в незаконном въезде в страну, а у остальных не нашлось разрешения на работу.
Позже заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов заявил, что Лесли и Рыбку ждет суд и депортация из Таиланда.
СМИ писали, что после задержания Лесли-Кириллов написал письмо в консульство США с просьбой о политическом убежище. Об убежище для себя и других задержанных просила и Вашукевич. Она утверждала, что у нее есть информация о связи американских политиков с российскими.
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