Ещё
«Держись, Ксюша!»: Пугачева вступилась за Собчак
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пугачева отреагировала на ссору Собчак и Жириновского 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Певица Алла Пугачева похвалила кандидата в президенты России Ксению Собчак за ее поведение во время дебатов с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
«Сумела раскрыть его. Молодец. Держись, Ксюша!» — написала она в комментарии к записи Собчак в Instagram.
Отметим, что в 2012 году Жириновский во время предвыборных дебатов оскорбил Пугачеву, которая выступала доверенным лицом Михаила Прохорова.
Ранее в среду Собчак облила водой своего Жириновского, обозвавшего ее на дебатах на канале «Россия 1» у Владимира Соловьева.
Выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. На президентский пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Муж Собчак объяснил оскорбления Жириновского в ее адрес Лоза назвал Лепса «помоечным бомжом» за исполнение матерной песни Зверев рассказал о тайной свадьбе Ротару
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» обязали уплатить $4,63 млрд «Нафтогазу»402
«Желаю этой помойке закрыться»: скандал на НТВ210
«США блокируют резолюцию РФ в ООН»26
Путин поставил условие транзита газа через Украину685
«Он даже не вытащил труп из бампера»123
Видео
03:51
Путин поставил условие транзита газа через Украину
Экономика Украина
00:58
Порошенко обратился к РФ с требованием по Крыму
Украина В мире
00:39
Бузовой запретили выступать в намоленном месте
Шоу-бизнес
00:34
«Пули прошли насквозь»: неизвестный устроил стрельбу в Петербурге
Происшествия
00:44
«Жириновский хамло»: россияне заступились за Собчак
Шоу-бизнес
00:53
«Желаю этой помойке закрыться»: скандал на НТВ
Происшествия
00:54
Польский журналист решил покинуть Россию
Происшествия
01:30
Назван тайный покровитель Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
03:15
«Доигрался Жир!» Реакция штаба Собчак на инцидент у Соловьева
Политика Выборы 2018
02:16
Уцелевшего в схватке с крокодилом жирафа съели львы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение