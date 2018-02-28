«Держись, Ксюша!»: Пугачева вступилась за Собчак

Певица Алла Пугачева похвалила кандидата в президенты России Ксению Собчак за ее поведение во время дебатов с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
«Сумела раскрыть его. Молодец. Держись, Ксюша!» — написала она в комментарии к записи Собчак в Instagram.
Отметим, что в 2012 году Жириновский во время предвыборных дебатов оскорбил Пугачеву, которая выступала доверенным лицом Михаила Прохорова.
Ранее в среду Собчак облила водой своего Жириновского, обозвавшего ее на дебатах на канале «Россия 1» у Владимира Соловьева.
Выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. На президентский пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).