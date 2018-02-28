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Решена дальнейшая судьба Рыбки
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Решена дальнейшая судьба Насти Рыбки 

Lenta.ru 2 часа назад
Иммиграционная полиция Таиланда определила дальнейшую судьбу арестованных в Паттайе и находящихся в тюрьме Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли). Об этом сообщает Bangkok Post.
Рыбку и Лесли в числе десяти секс-инструкторов из России депортируют и внесут в черный список. «На данный момент российские граждане все еще находятся под стражей, их обвиняют в нелегальной работе и пребывании на территории страны», — сообщил заместитель начальника местной полиции Таватчай Нонгбуа (Thawatchai Nongbua).
Суд 27 февраля освободил шестерых фигурантов дела под залог. После этого их отвезли в Иммиграционное бюро Таиланда, где лишили виз и арестовали. Рыбка сообщила, что в тюрьме их содержат в плохих условиях: в новой камере нет кроватей, только бетонный пол.
Ранее девушка через соцсети обратилась к американским журналистам с предложением рассказать о связях президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, о которых она якобы «знает очень много».
В Таиланде 26 февраля задержали 10 секс-инструкторов из России, среди которых были Алекс Лесли и Настя Рыбка. Они получили известность после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.
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