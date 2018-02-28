Познер назвал Мацейчука «мальчиком для битья»

«Я порой думаю, что они специально приходят, что им за это платят деньги. Я не готов утверждать, что это так, но почему-то у меня есть такое ощущение», — заявил Познер, слова которого приводятся на его сайте. Российский телеведущий Владимир Познер , комментируя ситуацию вокруг оказавшегося под угрозой депортации польского журналиста Томаша Мацейчука , назвал его «мальчиком для битья», которому всегда можно найти замену.

«Это такие мальчики для битья, и их таки бьют вовсю. И они это вот терпят и продолжают приходить. Ну, если не будет этих мальчиков для битья, я думаю, что найдут других. Ведь все зависит от того, сколько предложить», — добавил Познер. По его словам, участники ток-шоу «прекрасно понимают, что их приход, высказывания, будь то американец или еще кто-то, никого не убеждают».

Ранее Мацейчук в интервью украинскому коллеге Анатолию Шарию раскрыл подноготную постановочных шоу на российском телевидении. Он назвал такие передачи политическим «Домом-2» и не стал отрицать, что за участие в российских ток-шоу ему хорошо платили.

Сам Шарий резко раскритиковал задержание Мацейчука. По словам журналиста, руководство российских каналов подсказывало журналисту, что и как надо говорить, «чтобы публика верещала, извивалась в ненависти, пищала и визжала».