Познер назвал Мацейчука «мальчиком для битья» 

Российский телеведущий Владимир Познер, комментируя ситуацию вокруг оказавшегося под угрозой депортации польского журналиста Томаша Мацейчука, назвал его «мальчиком для битья», которому всегда можно найти замену.
«Я порой думаю, что они специально приходят, что им за это платят деньги. Я не готов утверждать, что это так, но почему-то у меня есть такое ощущение», — заявил Познер, слова которого приводятся на его сайте.
По его словам, участники ток-шоу «прекрасно понимают, что их приход, высказывания, будь то американец или еще кто-то, никого не убеждают».
«Это такие мальчики для битья, и их таки бьют вовсю. И они это вот терпят и продолжают приходить. Ну, если не будет этих мальчиков для битья, я думаю, что найдут других. Ведь все зависит от того, сколько предложить», — добавил Познер.
Ранее Мацейчук в интервью украинскому коллеге Анатолию Шарию раскрыл подноготную постановочных шоу на российском телевидении. Он назвал такие передачи политическим «Домом-2» и не стал отрицать, что за участие в российских ток-шоу ему хорошо платили.
Сам Шарий резко раскритиковал задержание Мацейчука. По словам журналиста, руководство российских каналов подсказывало журналисту, что и как надо говорить, «чтобы публика верещала, извивалась в ненависти, пищала и визжала».