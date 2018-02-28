Рыбка и Лесли попросили убежища в США

Скандально известная Настя Рыбка и ее «секс-тренер» Алекс Лесли попросили политического убежища в США, сообщает RT со ссылкой на представителя Рыбки.

Рыбка и Лесли, задержанные в понедельник в Таиланде за проведение нелегального секс-тренинга, написали письмо в консульство США, в котором озвучили соответствующую просьбу. В письме они сообщили, что обладают «очень важной для США» информацией, знание которой является «риском» для их жизней. Россияне попросили дипломатов США «защитить» их как можно скорее.

Накануне Настя Рыбка через социальные сети обратилась к американским журналистам, пообещав в обмен на «выкуп» из тайской тюрьмы рассказать им о связях российских депутатов с президентом США Дональдом Трампом , а также о том, как Россия «повлияла» на выборы в Соединенных Штатах.

Позже Рыбка обвинила Дерипаску в изнасиловании, однако затем заявила, что это была шутка. Предприниматель подал на нее в суд за публикацию частных фотографий и тайно сделанных аудиозаписей, а также пообещал подать иск против Навального.