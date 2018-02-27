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Актер Валерий Гаркалин экстренно госпитализирован
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Актер Валерий Гаркалин экстренно госпитализирован 

Рамблер 5 часов назад
Актер Валерий Гаркалин экстренно госпитализирован в Москве. Он находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
«Он в экстренной реанимации, состояние тяжёлое», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова представителя справочной службы института.
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О госпитализации Гаркалина стало известно перед спектаклем «Страсть Аполлона», который актер должен был играть в Иркутске.
Как сообщил актер Анатолий Журавлев изданию "Комсомольская правда", причиной госпитализации стало воспаление легких.
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