Актер Валерий Гаркалин экстренно госпитализирован

Актер Валерий Гаркалин экстренно госпитализирован в Москве. Он находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Он в экстренной реанимации, состояние тяжёлое», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова представителя справочной службы института.

О госпитализации Гаркалина стало известно перед спектаклем «Страсть Аполлона», который актер должен был играть в Иркутске.