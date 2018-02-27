Лере Масскве вернули права на Lexus

Адвокат певицы Леры Массквы Денис Балуев рассказал РЕН-ТВ, что артистка снова может пользоваться своим Lexus, который мошенники перепродали по поддельным документам после пожара в ее квартире.

По словам юриста, с певицей связались сотрудники управления ГИБДД города Балашихи. Правоохранители сообщили, что «учет машины-двойника был аннулирован и возвращена предыдущая регистрационная запись», по которой собственником автомобиля является Валерия Массква

Балуев заявил, что, таким образом, первая цель его клиентки — вернуть юридическое и фактическое владение автомобилем — была достигнута.

Теперь она может получить ПТС, повесить свои номера и пользоваться машиной.

Второй задачей он назвал участие певицы (как потерпевшей) в уголовном деле об использовании поддельных документов при перерегистрации автомобиля.

Одиннадцатого декабря прошлого года Лера Массква , ее муж и сын попали в НИИ Склифосовского с ожогами и отравлением угарным газом после пожара в ее квартире.