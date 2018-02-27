Укравшего миллионы у Табакова схватили в Риге

Бывшего зампреда лишенного лицензии банка «Клиентский» Илью Волосевича, ставшего фигурантом дела о растрате денег вкладчиков в особо крупном размере, задержали в Риге. Об этом пишет «Коммерсант».
По данным неназванных источников газеты, банкира задержали 22 февраля в аэропорту Риги во время досмотра. В ходе проверки документов выяснилось, что он находится в базе Интерпола по запросу России. У Волосевича при себе обнаружили документы и около четырех тысяч евро (более 275 тысяч рублей) наличными.
Теперь правоохранители будут решать вопрос о его экстрадиции. У Волосевича есть вид на жительство в Латвии, что может осложнить его выдачу. Суд может принять во внимание наличие недвижимости у мужчины и его родственников в Риге и Юрмале.
ЦБ отозвал лицензию у банка «Клиентский» 3 июля 2015 года. Одной из причин этого решения регулятор назвал нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег и проведение организацией «агрессивной политики по привлечению денежных средств физических лиц» и неисполнение банком предписаний ЦБ.
Через несколько дней после отзыва лицензии правоохранители начали расследовать обстоятельства хищения средств вкладчиков банка. Уголовное дело возбудили после заявления директора учебно-тренировочного центра «Новогорск», вице-президента Федерации хоккея на траве России Николая Доморацкого.
По версии следствия, в 2014 году председатель совета директоров банка Александр Кленовский, советский баскетболист, бронзовый призер московской Олимпиады, председатель правления организации Андрей Лопатов, Волосевич и их сообщники, совершили хищение денег банка в особо крупном размере. В СК считают, что они переводили деньги на расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций.
Среди пострадавших от действий банкиров оказался худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков. По данным «Коммерсанта», общая сумма похищенных средств только двух клиентов банка — Табакова и Доморацкого — измеряется «сотнями миллионов рублей».