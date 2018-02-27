Укравшего миллионы у Табакова схватили в Риге

Задержан обокравший Табакова банкир

Бывшего зампреда лишенного лицензии банка «Клиентский» Илью Волосевича, ставшего фигурантом дела о растрате денег вкладчиков в особо крупном размере, задержали в Риге. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным неназванных источников газеты, банкира задержали 22 февраля в аэропорту Риги во время досмотра. В ходе проверки документов выяснилось, что он находится в базе Интерпола по запросу России. У Волосевича при себе обнаружили документы и около четырех тысяч евро (более 275 тысяч рублей) наличными.

Теперь правоохранители будут решать вопрос о его экстрадиции. У Волосевича есть вид на жительство в Латвии, что может осложнить его выдачу. Суд может принять во внимание наличие недвижимости у мужчины и его родственников в Риге и Юрмале.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Клиентский» 3 июля 2015 года. Одной из причин этого решения регулятор назвал нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег и проведение организацией «агрессивной политики по привлечению денежных средств физических лиц» и неисполнение банком предписаний ЦБ.

Через несколько дней после отзыва лицензии правоохранители начали расследовать обстоятельства хищения средств вкладчиков банка. Уголовное дело возбудили после заявления директора учебно-тренировочного центра «Новогорск», вице-президента Федерации хоккея на траве России Николая Доморацкого.

По версии следствия, в 2014 году председатель совета директоров банка Александр Кленовский, советский баскетболист, бронзовый призер московской Олимпиады, председатель правления организации Андрей Лопатов, Волосевич и их сообщники, совершили хищение денег банка в особо крупном размере. В СК считают, что они переводили деньги на расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций.