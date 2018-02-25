Умерла актриса Эмма Чэмберс

"Со скорбью сообщаем о преждевременной кончине, наступившей по естественным причинам, Эммы Чэмберс. За свою карьеру Эмма создала галерею характеров, проделав огромную работу, которая многим несла смех и радость. Нам будет ее очень не хватать", — цитируется представитель.

Хью Грант уже выразил соболезнования в связи с кончиной Чэмберс посредством Twitter, написав, что покойная была хорошим человеком и прекрасной актрисой, и что известие его крайне опечалило.