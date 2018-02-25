Умерла актриса Эмма Чэмберс 

Британская актриса Эмма Чэмберс, известная, в частности, по милейшему ромкому с Джулией Робертс и Хью Грантом "Ноттинг-Хилл", скончалась на 54-м году жизни.
Грустную новость принесла The Telegraph, сославшись на агента актрисы Джона Гранта.
"Со скорбью сообщаем о преждевременной кончине, наступившей по естественным причинам, Эммы Чэмберс. За свою карьеру Эмма создала галерею характеров, проделав огромную работу, которая многим несла смех и радость. Нам будет ее очень не хватать", — цитируется представитель.
Хью Грант уже выразил соболезнования в связи с кончиной Чэмберс посредством Twitter, написав, что покойная была хорошим человеком и прекрасной актрисой, и что известие его крайне опечалило.
Соболезнуют Джереми Кларксон и комик Джеймс Дрейфус, также работавший на "Ноттинг-Хилл".
Эмма Чэмберс родилась в Донкастере в 1964 году. На экранах дебютировала в конце восьмидесятых, начав с сериалов. Среди которых "Радуга", "Чисто английское убийство", колоритная роль в ситкоме "Викарий из Дибли". Работала на озвучке мультфильма 1995 года "Ветер в ивах", снялась в костюмированной комедии номинанта "Оскара" Кристофера Майлза "Тайный брак" — с Джоан Коллинз и Томом Холландером.