«Фото мои»: Дана Борисова попала в новый секс-скандал

Телезвезду Дану Борисову преследуют неудачи, но она стойко выносит все удары судьбы. По крайней мере сейчас. На днях ее имя вновь начало фигурировать в секс-скандале и на этот раз не она обвинила оппонентку в торговле телом, а в ее адрес посыпались столь неприятные заявления.

Прошло совсем немного времени и телезвезду Дану Борисову вновь обсуждают в негативном ключе. Нет, речь не идет о наркозависимости, в которой ее часто «уличают». 41-летнюю красавицу обвинили в занятиях, которые сложно назвать культурными словами. Как считают хейтеры, знаменитость якобы предлагала интимные услуги за деньги. Напомним, недавно в соцсетях обсуждали конфликт Даны Борисовой и певицы Алены Кравец . Телеведущая заявила, что у нее есть факты, подтверждающие порочный способ заработка. Исполнительница резко опровергла информацию и заявила, что к представительницам одной из древнейших профессий она отношения не имеет. Она даже намеревалась подать в суд за оскорбления, но потом после извинений Борисовой вроде как простила ее за неосторожные слова.

На днях Алена вновь подняла щекотливую тему: «Я всегда говорю, что жизнь — бумеранг, и правда в любом случае восторжествует. Только я отошла от скандала, когда Борисова обвинила меня в проституции, как снова начинается волна. Весь день мне в Директ присылают ссылки на материалы о Дане Борисовой и ее расценках (вот правда, даже неинтересно) Тем более она по моим сведениям, уже давно вышла в тираж! Так же звонят журналисты из изданий, ну что тут можно сказать еще… Нет слов просто. Вот так жизнь поворачивается, человек меня необоснованно обвинял, а теперь сама замешана в такой истории». Кравец заявила, что у нее якобы в наличии ряд доказательств в пользу указанной версии, но она благородно решила «не рушить жизнь Даны». А теперь, по ее словам, кто-то распространил информацию о ее недостойном поведении. «Так что, вывод таков: не ройте яму другому, а то и сам попадешь в нее!»

Дана Борисова не осталась в стороне скандала и обозначила свою позицию в данном вопросе: «По совету своих адвокатов я в помойках не участвую и подливать грязь в зарабатывании на мне денег непорядочных людей не собираюсь. Всем, кто со мной спасибо, я трезвая, но выносить, как пытаются добить и добиться, чтобы не выдержала и сорвалась, признаюсь, нелегко». В сети есть снимки, на которых женщина, похожая на Дану Борисову, изображена в откровенном виде. Были те, кто сомневался в их подлинности, но ведущая поспешила подтвердить их: «Могу сказать, что фото, которые выложены в сеть, естественно, мои (люблю свою фигуру, особенно верхнюю часть, а не морщинистые коленки), рассылала, но не с той целью, в которой обвиняют, и не хочу „каяться“ и оправдываться в том, чего не было. А вот пошлые тексты и переписка, разумеется, фейк, и выгоден тем, кто мечтает увидеть меня в срыве. Но! Не дождетесь!» Борисова подчеркнула, что увидела, кто ее настоящие друзья, которые не поверили сплетням и «желтым» изданиям, такая неприятность оказалась «проверкой на прочность». За тех же, кто отвернулся от нее и оскорбляет, она «может только попросить прощения».

Пользователи комментируют проблемы в жизни Даны: «И Алене и Дане просто необходимо обратиться к доктору!» «Попала в новый секс-скандал, сколько можно?» «Нет, только не это, я хочу верить в непорочность Даны Борисовой». «Вновь скандалы и гадкие ситуации». «Печально все это, взрослая женщина, телезвезда, а только не о работе слышно, а о ее проблемах». «Надеюсь, что Борисова сможет вернуться к нормально жизни». «Как не стыдно Алене, изображает себя дамой из высшего общества, а по факту…»

Борисова в прошлом году прошла курс лечения от наркозависимости, но недоброжелатели заявили, что она вновь отправилась в реабилитационный центр. К счастью, информация не подтвердилась и Дана улетела в Таиланд на отдых.