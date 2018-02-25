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Джамала заявила об угрозах из-за Евровидения
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Джамала заявила об угрозах после выбора певца от Украины на Евровидение 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Украинской певице Джамале поступают угрозы от фанатов исполнителя MELOVIN, который был выбран представителем на песенный конкурс Евровидение-2018. Об этом она рассказала в эфире телеканала NewsOne.
Она утверждает, что, будучи членом жюри, на ее телефон приходили SMS с угрозами и настоятельными просьбами «правильного» голосования за артиста в ходе национального отбора.
Победитель 6-го сезона вокального шоу «Х-Фактор», Melovin с песней «Under The Ladder» в ночь на воскресенье выиграл нацотбор и поедет в Портуталию, где будет представлять Украину. Он получил пять баллов от судей и максимальные шесть — от телезрителей.
17 февраля стало известно, что на Евровидении-2018 Белоруссию представит украинский поп-певец Никита Алексеев, выступающий под псевдонимом Alekseev. Ранее сообщалось, что певцу может грозить дисквалификация, поскольку русскоязычная версия композиции звучала на концертах Алексеева в Киеве и Ставрополе в мае, а по правилам конкурса песни, участвующие в «Евровидении», не должны были исполняться публично до сентября 2017-го.
«Евровидение-2018» пройдет в Португалии в мае — страна получила право провести конкурс после того, как в 2017 году на соревновании победил представлявший ее певец Салвадор Собрал. Россию на соревновании представит певица Юлия Самойлова.
Джамала победила на конкурсе «Евровидение» в мае 2016 года в Стокгольме. Певица исполнила композицию «1944», посвященную депортации крымских татар при Сталине.
9 ноября в Минске на концерт Джамалы купили 100 билетов, хотя зал был рассчитан на 2,5 тысячи зрителей. В итоге мероприятие отменили.
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