Я не хочу больше это терпеть! Бузовой надоели оскорбления

Ольге Бузовой надоели оскорбления. Об этом телеведущая и певица заявила на своей странице в Instagram.

Бузова опубликовала в Instagram коллаж из заголовков СМИ, в которых собрала все «оскорбления», «унижения», «позоры» и «троллинг», связанный со своей персоной.

К комментарии к публикации Бузова привела цитату DJ Эдика Магаева, который назвал Бузову «дворнягой» и «животным» и высмеял ее намерение подать в суд на резидента Comedy Club Андрея Скорохода

Бузова пожаловалась, что встречается с хамством ежедневно и давно к нему привыкла, но на этот раз ее «чаша терпения заполнилась».

«Мужчины! Я не хочу больше это терпеть! Правда. Пользуясь тем, что у меня нет защитника, пользуясь волной негатива, начали появляться одно за другим оскорбительные видео. Это разве по-мужски? Это по-человечески?», — вопрошает Ольга.

Бузова напомнила, что хамство некоторых людей по отношению к ней подразумевает, что эти люди могут повести себя так и по отношению к другим женщинам, и призвала всех «девочек, девушек, женщин» напомнить, «мы — слабый пол, что никому не позволено нас унижать, оскорблять и тем более поднимать руку».

«Я не боюсь Вас, захлебнувшиеся ненавистью мужчины. И только потому что я — девушка, Я не могу Вам объяснить (как мужчины объясняли друг другу во все времена), что так делать НЕЛЬЗЯ! Но! Я настолько устала, что молчать и оправдывать Ваши действия больше не буду!», — заключила разгневанная звезда «Дома-2».

Напомним, что ранее Ольга Бузова сообщила, что один из резидентов Comedy Club публично назвал ее шлюхой, а ее фанатов — мразями. Имя обидчика Бузова не называла, но ее поклонники пришли к выводу, что речь идет об Андрее Скороходе.