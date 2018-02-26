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Я не хочу больше это терпеть! Бузовой надоели оскорбления
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Я не хочу больше это терпеть! Бузовой надоели оскорбления 

Рамблер 5 часов назад
Ольге Бузовой надоели оскорбления. Об этом телеведущая и певица заявила на своей странице в Instagram.
Бузова опубликовала в Instagram коллаж из заголовков СМИ, в которых собрала все «оскорбления», «унижения», «позоры» и «троллинг», связанный со своей персоной.

“О, еб..ь! Ольга Бузова подаст в суд на резидента Comedy Club за оскорбления. А, б..дь! Нет таких судов, которые принимают заявления от животных, запомни бл..ь, дворняга, запомни это!» Эдик Магаев. (Dj) Уверена, что каждый из Вас сталкивался с необоснованным хамством. Ваши эмоции? Вы злитесь, сердитесь? Отходите и забываете? А представьте, если хамство Вы встречаете каждый день? В необъятном количестве.. И с невероятной агрессией, полной ненавистью.. Надолго ли вас хватит? Моя чаша терпения заполнилась… Да, я признаю тот факт, что медийность всегда подразумевает как поклонников, так и антифанатов. И я никогда не жалуюсь ни на кого, стараюсь понять, простить и объяснять себе причины ненависти людей ко мне… Но вот буквально на днях, когда разгорелся достаточно неприятный и громкий конфликт… некоторые мужчины позволили себе чересчур неприятные вещи. Мужчины! Я не хочу больше это терпеть! Правда. Пользуясь тем, что у меня нет защитника, пользуясь волной негатива, начали появляться одно за другим оскорбительные видео. Это разве по-мужски? Это по-человечески? А если бы такие слова сказали в адрес вашей дочери или жены? Мамы? Да, я пока одна. Но я могу за себя постоять. И буду. Я не позволю таким хамам делать всё, что им захочется, и так просто меня унижать и оскорблять. У меня есть родители, семья, очень пожилые бабушки. К великому моему сожалению — они это всё видят. И расстраиваются куда сильнее.. От этого мне ещё больнее. Тут дело не только во мне… Я понимаю, что если такое поведение мужчины считают допустимым в нашем обществе, значит они себя так ведут и по отношению к другим. Девочки, девушки, женщины! А не пора ли напомнить, что мы — слабый пол? Что никому не позволено нас унижать, оскорблять и тем более поднимать руку? Не пора ли полюбить себя и перестать это терпеть? Я не боюсь Вас, захлебнувшиеся ненавистью мужчины. И только потому что я — девушка, Я не могу Вам объяснить (как мужчины объясняли друг другу во все времена), что так делать НЕЛЬЗЯ! Но! Я настолько устала, что молчать и оправдывать Ваши действия больше не буду!

Публикация от  Ольга Бузова (@buzova86)

К комментарии к публикации Бузова привела цитату DJ Эдика Магаева, который назвал Бузову «дворнягой» и «животным» и высмеял ее намерение подать в суд на резидента Comedy Club Андрея Скорохода.
Бузова пожаловалась, что встречается с хамством ежедневно и давно к нему привыкла, но на этот раз ее «чаша терпения заполнилась».
«Мужчины! Я не хочу больше это терпеть! Правда. Пользуясь тем, что у меня нет защитника, пользуясь волной негатива, начали появляться одно за другим оскорбительные видео. Это разве по-мужски? Это по-человечески?», — вопрошает Ольга.
Бузова напомнила, что хамство некоторых людей по отношению к ней подразумевает, что эти люди могут повести себя так и по отношению к другим женщинам, и призвала всех «девочек, девушек, женщин» напомнить, «мы — слабый пол, что никому не позволено нас унижать, оскорблять и тем более поднимать руку».
«Я не боюсь Вас, захлебнувшиеся ненавистью мужчины. И только потому что я — девушка, Я не могу Вам объяснить (как мужчины объясняли друг другу во все времена), что так делать НЕЛЬЗЯ! Но! Я настолько устала, что молчать и оправдывать Ваши действия больше не буду!», — заключила разгневанная звезда «Дома-2».
Напомним, что ранее Ольга Бузова сообщила, что один из резидентов Comedy Club публично назвал ее шлюхой, а ее фанатов — мразями. Имя обидчика Бузова не называла, но ее поклонники пришли к выводу, что речь идет об Андрее Скороходе.
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