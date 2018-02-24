Ещё
Умер актер из первого фильма «Оно»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер актер из первого фильма «Оно» 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Кинопоиск
На 78-м году жизни в Канаде скончался американский актер Том Хитон. Об этом сообщает Bloody Disgusting, отмечая, что о кончине Хитона стало известно с запозданием: он умер в январе.
Актер, певец, автор песен и художник, Хитон родился в 1940 году в Бронксе. Служил в армии — в Европе. Отслужив, поступил в Американскую академию драматических искусств — "найдя свое истинное призвание". Подтверждение чему — 155 ролей в фильмах и сериалах, среди которых немало знаковых.
Дебютировав на экранах в 1967 году в сериале "Железный конь", Том Хитон снялся далее в "Секретных материалах" и "За гранью возможного", второй "Мухе", четвертом "Омене" и оригинальном "Оно" 1990 года и "Дне дурака" 1986-го, в "Возвращении Шерлока Холмса" 1993-го, сериалах "Параллельные миры", "Горец", "Звездные врата", "Андромеда" и "Новая семейка Аддамс", в фильмах "Шанхайский полдень" и "3000 миль до Грейслэнда".
У Хитона остались скорбящая жена Джанет, четверо детей и четыре внука.
Российская Газета: последние новости
Вскрылась неприглядная правда о разводе Дженнифер Энистон Россия завила о запрете ввоза молока из Беларуси В ДНР отразили ночной прорыв диверсантов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Снимок постаревшей Высоцкой вызвал оторопь25
Волочкова опубликовала провокационное фото80
«Взрывчатка дороже»: офицер высмеял идею взорвать «Украину»27
Россия встретила беглого бизнесмена арестом240
Известный шансонье убит в Москве143
Видео
02:36
В центре Одессы захватили санаторий
Происшествия
00:31
Суд лишил любовницу Захарченко 20 млн рублей
Происшествия
01:00
Соловьев взбесил Панина
Шоу-бизнес
00:30
«Куриный кризис». KFC оказалась на грани краха
Компании В мире
01:00
Сын Ротару раскрыл тайну
Шоу-бизнес
01:00
70-летняя Ротару вышла замуж
Шоу-бизнес
01:02
«Говорящая голова, что с тебя взять?»: экс-командир «Беркута» ответил украинцу
Украина
00:32
-32! Москвичам посоветовали быть осторожными
Общество Погода
00:30
Разъяренная мурена напала на дайвера
Происшествия
01:19
Аксенов рассказал, кто отстоял Крым в 2014 году
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение