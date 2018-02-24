Умер актер из первого фильма «Оно»

На 78-м году жизни в Канаде скончался американский актер Том Хитон . Об этом сообщает Bloody Disgusting, отмечая, что о кончине Хитона стало известно с запозданием: он умер в январе.

Публикация от Pennywise: The Story of IT 🎈 (@pennywisedoc) Фев 13, 2018 в 10:48 PST

Актер, певец, автор песен и художник, Хитон родился в 1940 году в Бронксе. Служил в армии — в Европе. Отслужив, поступил в Американскую академию драматических искусств — "найдя свое истинное призвание". Подтверждение чему — 155 ролей в фильмах и сериалах, среди которых немало знаковых.

Дебютировав на экранах в 1967 году в сериале "Железный конь", Том Хитон снялся далее в "Секретных материалах" и "За гранью возможного", второй "Мухе", четвертом "Омене" и оригинальном "Оно" 1990 года и "Дне дурака" 1986-го, в "Возвращении Шерлока Холмса" 1993-го, сериалах "Параллельные миры", "Горец", "Звездные врата", "Андромеда" и "Новая семейка Аддамс", в фильмах "Шанхайский полдень" и "3000 миль до Грейслэнда".

У Хитона остались скорбящая жена Джанет, четверо детей и четыре внука.