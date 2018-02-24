Долго плакал: Джигарханяну подложили свинью

Знаменитый актер Армен Джигарханян дал откровенное интервью. Артист пережил еще один удар судьбы: ему так и не удалось наладить отношения с сожителем.

Журналисты подловили Джигарханяна на выпуске спектакля "Череп из Коннемары" по пьесе ирландского драматурга Мартина Макдонаха . Он зашел в театр, опираясь на трость, и пожаловался на резко подскочившее давление.

Про скандальный развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской актера расспрашивать не стали, чтобы лишний раз не поднимать неприятный для него вопрос. Журналисты решили узнать, как поживает новый кот Джигарханяна, которого ему подарили друзья.

"Новый Фил уже не тот. Прежний кот был совсем другим. Чтобы мы научились друг друга понимать, он должен был родиться при мне. А он попал ко мне взрослым парнем. Получилось, что мы не нашли с котом общего языка", — признался артист. Судя по всему, это стало для него настоящим ударом. Оказалось, что и это не самая лучшая тема для разговора. Близкие фактически подложили больному Джигарханяну свинью, когда подарили питомца, ведь он так и не смог наладить с ним отношения.

Джигарханян добавил, что сначала у него возникло чувство, что ему принесли кота, с которым он прожил бок о бок 15 лет. "Оказалось, что нет. Я много плакал из-за этого", — цитирует актера сайт "Комсомольская правда".

Напомним, что кот Фил является едва ли не единственным утешением для артиста. Джигарханян постоянно находится под пристальным внимание прессы из-за скандального развода с Цымбалюк-Романовской.