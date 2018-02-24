Борисова ответила на обвинение в эскорте

Дана Борисова резко ответила на обвинение в эскорте

Дана Борисова высказалась об интимной переписке, которую неизвестные вели от имени телеведущей с джигитами. Блондинка отметила, что оправдываться она не намерена.

"Ну не хотят меня воспринимать трезвой и верующей, хотят, чтобы я была распутной женщиной. Зачем мне признаваться в том, чего я не делала?" — заявила Дана.

По словам Борисовой, сообщения от ее имени посылали посторонние люди. "Это фейковая переписка, там еще все в таких выражениях. Я не говорю так. Доброжелателей, естественно, много. Фото — да, мои, но слова нет", — отрезала телеведущая.

Дана посетовала, что после того, как разгорелся секс-скандал, некоторые знакомые отвернулись от нее. "Вчера мне было больно, обидно и мерзко, что друзья отвернулись и не поддержали. Но я не пошла и не напилась. Меня тема этого секс-скандала не пугает. Я знала, что рано или поздно это закончится", — сказала Борисова.

При этом телеведущая отметила, что не будет ни перед кем оправдываться. "На реабилитации меня научили, что не надо оправдываться. Если начинаешь эту волну, тебя признают виноватым. Мне не в чем оправдываться и каяться", — цитирует Дану StarHit.

Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) Фев 22, 2018 в 9:00 PST

Напомним, молодой человек из Владикавказа заявил, что Дана Борисова якобы обещала отдаться ему и его друзьям за большие деньги. В подтверждение своих слов он предоставил переписку с телеведущей.