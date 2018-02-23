Правда о «тайном браке» Ротару

Сын Ротару высказался о «тайном браке» матери

В российских СМИ появилась информация о якобы тайном браке 70-летней певицы Софии Ротару . Об этом стало известно со слов стилиста Сергея Зверева , который случайно упомянул о тайной свадьбе поп-дивы.

На одной из встреч с фанатами Зверева начали засыпать вопросами, кому бы из женщин он предложил руку и сердце. В список возможных претенденток попали — Ирина Аллегрова , Азиза и София Ротару. Услышав имя Ротару, Зверев удивился.

"Ротару? Разве она свободная? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная, " — завил стилист.

После этого певец тут же замолчал и перевел разговор на другую тему. Далее разговаривать на эту тему Зверев отказался.

Позднее журналист РЕН ТВ попросил сына Ротару Руслана Евдокименко прокомментировать слухи о тайной свадьбе матери. Услышав вопрос, Руслан рассмеялся.

"Это вызывает только смех", — сказал он. — "Я глупости не комментирую. У нее сердце занято ее мужем, хоть и покойным. Навсегда, поверьте мне".