Ещё
Правда о «тайном браке» Ротару
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сын Ротару высказался о «тайном браке» матери 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В российских СМИ появилась информация о якобы тайном браке 70-летней певицы Софии Ротару. Об этом стало известно со слов стилиста Сергея Зверева, который случайно упомянул о тайной свадьбе поп-дивы.
На одной из встреч с фанатами Зверева начали засыпать вопросами, кому бы из женщин он предложил руку и сердце. В список возможных претенденток попали — Ирина Аллегрова, Азиза и София Ротару. Услышав имя Ротару, Зверев удивился.
>> 70-летняя Ротару вышла замуж
"Ротару? Разве она свободная? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная, " — завил стилист.
После этого певец тут же замолчал и перевел разговор на другую тему. Далее разговаривать на эту тему Зверев отказался.
Позднее журналист РЕН ТВ попросил сына Ротару Руслана Евдокименко прокомментировать слухи о тайной свадьбе матери. Услышав вопрос, Руслан рассмеялся.
"Это вызывает только смех",  — сказал он. — "Я глупости не комментирую. У нее сердце занято ее мужем, хоть и покойным. Навсегда, поверьте мне".
Напомним, муж Ротару Анатолий Евдокименко ушел из жизни в 2002 году. Они прожили вместе 34 года.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина направила России ноту протеста256
Россиян лишают собственных вкладов299
«Рак казался чем-то, что происходит с другими людьми»9
Что разрушит Крымский мост576
США анонсировали новые санкции против РФ133
Видео
02:36
В центре Одессы захватили санаторий
Происшествия
00:31
Суд лишил любовницу Захарченко 20 млн рублей
Происшествия
01:00
Соловьев взбесил Панина
Шоу-бизнес
00:30
«Куриный кризис». KFC оказалась на грани краха
Компании В мире
01:00
70-летняя Ротару вышла замуж
Шоу-бизнес
01:02
«Говорящая голова, что с тебя взять?»: экс-командир «Беркута» ответил украинцу
Украина
00:32
-32! Москвичам посоветовали быть осторожными
Общество Погода
00:30
Разъяренная мурена напала на дайвера
Происшествия
01:19
Аксенов рассказал, кто отстоял Крым в 2014 году
Политика
00:15
Пентагон оценил угрозу от российских Су-57 в Сирии
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение