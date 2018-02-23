Правда о «тайном браке» Ротару

В российских СМИ появилась информация о якобы тайном браке 70-летней певицы Софии Ротару. Об этом стало известно со слов стилиста Сергея Зверева, который случайно упомянул о тайной свадьбе поп-дивы.
На одной из встреч с фанатами Зверева начали засыпать вопросами, кому бы из женщин он предложил руку и сердце. В список возможных претенденток попали — Ирина Аллегрова, Азиза и София Ротару. Услышав имя Ротару, Зверев удивился.
"Ротару? Разве она свободная? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная, " — завил стилист.
После этого певец тут же замолчал и перевел разговор на другую тему. Далее разговаривать на эту тему Зверев отказался.
Позднее журналист РЕН ТВ попросил сына Ротару Руслана Евдокименко прокомментировать слухи о тайной свадьбе матери. Услышав вопрос, Руслан рассмеялся.
"Это вызывает только смех", — сказал он. — "Я глупости не комментирую. У нее сердце занято ее мужем, хоть и покойным. Навсегда, поверьте мне".
Напомним, муж Ротару Анатолий Евдокименко ушел из жизни в 2002 году. Они прожили вместе 34 года.