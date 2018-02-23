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Боня влезла в новую семью Тарасова
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Боня влезла в новую семью Тарасова 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Виктория Боня высказалась об измене футболиста Дмитрия Тарасова. Звезда "Дома-2" предложила новой жене спортсмена смириться.
"Дмитрий Тарасов изменил своей жене. Почему? Это в мужской природе, это нормально для них, для нас — нет. Так они устроены", — заявила Вика во время прямого эфира в Instagram.
"Да, он гульнул, изменил… Все об этом узнали. Что делать его беременной жене? Ничего. Смириться с тем, что она нашла себе такого мужчину, и все. Больше она ничего сделать не сможет", — уверена Боня.
По словам звезды "Дома-2", это только начало.
"Правда, дальше будет только хуже. Сейчас у них все-таки только начало отношений. Романтичный период. А потом он перестанет ее уважать", — цитирует Викторию журнал dom2life.
Как писали Dni.Ru, Дмитрия Тарасова заподозрили в измене через две недели после венчания с Анастасией Костенко. Футболиста заметили в ночном клубе с финалисткой шоу "Пацанки" Кристиной Белокопытовой.
Девушка была так очарована Тарасовым, что тут же выложила на своей страничке в соцсети фото букета, якобы подаренного Дмитрием. В сториз Кристина разместила еще один снимок, на нем запечатлен молодой мужчина очень похожий на Тарасова. Вскоре опомнившись Кристина удалила компрометирующие кадры. При этом совместных фотографий футболиста с блондинкой нет. Так что прямых подтверждений разлетевшихся слухов пока найти не удалось.
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